Кристина Орбакайте, Валерия, Леди Гага, Роза Сябитова и другие знаменитости, которые столкнулись с изнасилованием
В последнее время тема домашнего и сексуального насилия активно обсуждается в СМИ. Это стало возможным благодаря тому, что все больше знаменитостей открыто делятся своими историями о том, как они стали жертвами насилия. В материале «Радио 1» вспомним наиболее значимые случаи.
Леди ГагаАртистка, чей образ трансформировался в безупречную поп-звезду, с волнением поделилась в эфире радиошоу Говарда Стерна, что в 19 лет стала жертвой изнасилования. Насильником оказался 40-летний продюсер, имя которого певица не раскрыла. Гага отметила, что пережила некоторые ужасные вещи.
«Теперь, благодаря психологической, физической и эмоциональной терапии, которую я прошла, могу смеяться над этим. Музыка сыграла огромную роль в моем восстановлении», — рассказала звезда.
ВалерияАлла Перфильева, известная как Валерия и являющаяся символом традиционной женственности на российской сцене, в 2003 году была вынуждена покинуть мужа-абьюзера, который, по ее словам, избивал певицу до состояния «сплошного фиолетового цвета».
Уитни ХьюстонДраматическая история любви и брака соул-звезды Уитни Хьюстон и артиста R'n'B Бобби Брауна является ярким примером созависимых отношений, когда абьюзер и жертва связаны патологической эмоциональной связью, которую крайне сложно разорвать без посторонней помощи. В день смерти Уитни от передозировки Бобби на своем концерте рыдал и почти посыпал голову пеплом. Однако именно он в 1990-х и 2000-х годах превратил жизнь Хьюстон в настоящий ад, регулярно избивая её, вплоть до случая, когда перед разводом певице пришлось обратиться к пластическому хирургу для устранения следов увечий на лице.
Кристина ОрбакайтеЕще одна история о том, что успех, богатство и известность не всегда могут защитить женщин от насилия. Алла Пугачева в эфире Первого канала рассказала о том, что ее дочь подвергал насилию гражданский муж и отец их общего ребенка Руслан Байсаров.
Майк ТайсонДомашнее и сексуальное насилие в отношении мужчин происходит значительно реже, чем в отношении женщин и детей. Обсуждение таких случаев в обществе осложняется тем, что многим мужчинам «стыдно» признаться в том, что они стали жертвами (чаще всего — других мужчин). Также редко мужчины-знаменитости делятся своими детскими травмами. Одним из немногих примеров является радиоэфир с Майком Тайсоном, в котором экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал о том, как в возрасте 7 лет стал жертвой педофила.
Опра УинфриТелезвезда, ведущая своего высокорейтингового ток-шоу и являющаяся гордостью афроамериканской общины, в 2011 году поделилась с коллегами из программы «Пирс Морган сегодня вечером» душераздирающими подробностями своего детства. В возрасте девяти лет она стала жертвой сексуального насилия со стороны своего дяди, двоюродного брата и друга семьи.
Лена ДанэмСценаристка и главная звезда сериала о бруклинских хипстерах «Девочки», Лена Данэм, известна своей открытостью. Однако она долгое время не решалась рассказать о травматичном эпизоде из своего студенческого прошлого, когда ее изнасиловал сокурсник после вечеринки в кампусе. В своей книге «Not That Kind of Girl» она наконец поделилась этой историей, вдохновленная желанием поддержать других жертв насилия, которые сталкиваются с необоснованным чувством стыда.
Роза Сябитова«Главная сваха страны», известная благодаря популярному ТВ-шоу «Давай поженимся», несколько лет назад рассказала таблоидам о том, что её молодой муж избил её, забрал деньги и уехал из Москвы. Примечательно, что после этого Сябитова простила своего обидчика и отказалась от мысли о разводе.
МадоннаСамая влиятельная женщина в мире поп-музыки с самого начала строила свою карьеру на провокационном использовании откровенной сексуальности. Тем не менее, многие реальные и далеко не радостные аспекты ее жизни оставались неизвестными широкой публике до определенного времени. Несколько лет назад Мадонна рассказала о том, как в начале своего переезда в Нью-Йорк она стала жертвой изнасилования со стороны случайного знакомого, угрожавшего ей ножом.
Эшли ДжаддАктриса, дизайнер и феминистская активистка, наиболее известная по фильмам «Целуя девушек» и «Амнезия», несколько лет назад опубликовала эссе, посвященное проблеме сексистского кибербуллинга — унижения и травли женщин в социальных сетях и блогах, включая жертв мужского насилия.
«Лето 1984 года стало для меня тяжелым испытанием. Один взрослый мужчина (при этом мой родственник) дважды изнасиловал меня, а другой систематически домогался. Мне потребовалось много времени, чтобы восстановиться», — рассказала она.
Памела АндерсонАктриса и фотомодель, известная как одна из самых популярных pin-up girls последнего четверти века, на благотворительном вечере в рамках Каннского фестиваля 2014 года поделилась своим опытом группового изнасилования, которому она подверглась в 12 лет. Памела Андерсон отметила, что справиться с травмой после того, как над ней надругались семеро взрослых мужчин, ей удалось благодаря заботе о животных.
Шарлиз ТеронШарлиз Терон, родившаяся в Йоханнесбурге, долгое время утверждала, что её отец погиб в автокатастрофе. В 2007 году актриса раскрыла правду: отец был убит её матерью в целях самообороны. Терон отметила, что мать спасла их жизни, так как отец, будучи алкоголиком, неоднократно избивал их.
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