Кристина Орбакайте, Валерия, Леди Гага, Роза Сябитова и другие знаменитости, которые столкнулись с изнасилованием

07 июля 2025, 16:28

Валерия (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В последнее время тема домашнего и сексуального насилия активно обсуждается в СМИ. Это стало возможным благодаря тому, что все больше знаменитостей открыто делятся своими историями о том, как они стали жертвами насилия. В материале «Радио 1» вспомним наиболее значимые случаи.





Содержание Леди Гага Валерия Уитни Хьюстон Кристина Орбакайте Майк Тайсон Опра Уинфри Лена Данэм Роза Сябитова Мадонна Эшли Джадд Памела Андерсон Шарлиз Терон

Леди Гага

«Теперь, благодаря психологической, физической и эмоциональной терапии, которую я прошла, могу смеяться над этим. Музыка сыграла огромную роль в моем восстановлении», — рассказала звезда.

Леди Гага (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Валерия

Валерия (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)



Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон (Фото: Instagram* @whitneyhouston)





Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)



Майк Тайсон

Фото: iStock/maria zheleznova



Опра Уинфри

Опра Уинфри (Фото: Instagram* @oprah)



Лена Данэм

Лена Данэм (Фото: Instagram* @lenadunham)





Роза Сябитова

Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Мадонна

Мадонна (Фото: Instagram* @madonna)



Эшли Джадд

«Лето 1984 года стало для меня тяжелым испытанием. Один взрослый мужчина (при этом мой родственник) дважды изнасиловал меня, а другой систематически домогался. Мне потребовалось много времени, чтобы восстановиться», — рассказала она.

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang



Памела Андерсон

Памела Андерсон (Фото: Instagram* @pamelaanderson)



Шарлиз Терон