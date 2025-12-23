«Кровать — любимое место для пыток»: жертва маньяка, нанявшего ее няней, сделала заявление на «Пусть говорят». Почему ей не верят?

23 декабря 2025, 13:08

Анна (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Казалось бы, обычное объявление «Ищу няню для сына» на деле оказалось смертельной ловушкой. Под этой маской заботливого отца действовал маньяк, позже получивший прозвище Богородский. В студии «Пусть говорят» чудом выжившая девушка рассказала, что ей пришлось пережить. Что случилось с теми, кто оказался в доме Дмитрия Артамошина до неё, и почему соседи не верят пострадавшей, расскажет «Радио 1».





Содержание Задержание Богородского маньяка Таинственная пропажа жены Поиски новых жертв Почему жертве Богородского маньяка не верят соседи Накачивал наркотиками и издевался

Задержание Богородского маньяка

Дмитрий Артамохин (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Таинственная пропажа жены

«Он пристегивал наручниками к батарее, насиловал ее в прямом смысле и заставлял употреблять наркотики», — уточнил Гаврилов.

Пропавшие девушки (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Поиски новых жертв

«Через сеть он искал няню, помощницу. Первую неделю он мог нормально себя вести, но позже стал агрессивным, начал подсыпать наркотики. Бил об пол, таскал за волосы, у меня шла кровь. Кровать была его любимым местом для пыток, он отобрал документы и телефон», — рассказала Анна.

Анна (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Почему жертве Богородского маньяка не верят соседи

«У меня не было мыслей вернуться опять. Я хотела иметь связь с ним, чтобы понять, что происходит с его ребенком. Я не смогла бы его забрать с собой», — пояснила девушка.

Дмитрий Артамохин (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Накачивал наркотиками и издевался

«Ребенок все это время был в соседней комнате. Он знал, что происходит, он видел меня избитую. Мне было страшно, я не могла уйти, у меня болели мышцы из-за веществ, которые он мне подсыпал. Было страшно, он при мне смотрел хоррор-фильмы, угрожал, что сбросит меня в болото», — поделилась Анна.