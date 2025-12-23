«Кровать — любимое место для пыток»: жертва маньяка, нанявшего ее няней, сделала заявление на «Пусть говорят». Почему ей не верят?
Казалось бы, обычное объявление «Ищу няню для сына» на деле оказалось смертельной ловушкой. Под этой маской заботливого отца действовал маньяк, позже получивший прозвище Богородский. В студии «Пусть говорят» чудом выжившая девушка рассказала, что ей пришлось пережить. Что случилось с теми, кто оказался в доме Дмитрия Артамошина до неё, и почему соседи не верят пострадавшей, расскажет «Радио 1».
Задержание Богородского маньяка20 ноября 2025 года жителя Богородского округа Подмосковья Дмитрия Артамошина задержали. Ему предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве двух девушек, пропавших в СНТ «Звезда» под Ногинском. По данным следствия, преступник накачивал своих жертв наркотиками, после чего совершал насилия и убийства. Третьей потенциальной жертвой могла стать девушка по имени Анна, но ей чудом удалось бежать. Именно её обращение в правоохранительные органы дало толчок к возбуждению уголовного дела.
Таинственная пропажа женыПредполагается, что свою агрессию Артамошин впервые проявил в отношении собственной жены, которой удалось спастись от домашнего тирана. После этого он сменил тактику и начал охотиться на жертв под видом одинокого отца, ищущего няню для своего сына. По информации журналистов, жена Артамошина попала в рехаб, где до сих пор продолжает лечиться. Супруг якобы насильно склонял женщину к употреблению запрещенных веществ и систематически издевался.
Сосед Артамошина Евгений Гаврилов в беседе с РЕН ТВ рассказал, что тот накачивал наркотиками свою супругу, а затем снимал ее на видео, чтобы на основании этих доказательств женщину лишили родительских прав.
«Он пристегивал наручниками к батарее, насиловал ее в прямом смысле и заставлял употреблять наркотики», — уточнил Гаврилов.Возможность побега появилась у Полины, когда ее супруг отправился в автосервис. Воспользовавшись моментом, женщина уехала в Санкт-Петербург.
Поиски новых жертвДля удовлетворения своих садистских наклонностей Дмитрий решил примерить на себя образ заботливого отца-одиночки и стал искать в интернете девушек на вакансию няни для своего сына. На объявление откликнулась Анна. Тогда она не знала, что ее ждет настоящий ад.
«Через сеть он искал няню, помощницу. Первую неделю он мог нормально себя вести, но позже стал агрессивным, начал подсыпать наркотики. Бил об пол, таскал за волосы, у меня шла кровь. Кровать была его любимым местом для пыток, он отобрал документы и телефон», — рассказала Анна.Но девушке удалось сбежать. После побега от Артамошина она оказалась в клинике. Также, как и жене садиста, Анне пришлось пройти лечение от наркозависимости.
Почему жертве Богородского маньяка не верят соседиСоседи Дмитрий Артамохина, несмотря на страшный рассказ Анны о произошедшем с ней, в искренность ее слов не поверили. Они стали задаваться вопросами о том, почему девушка не сбежала раньше, не пыталась обратиться за помощью и возвращалась к нему вновь. Кроме того, они обратили внимание на то, что трупов пропавших девушек до сих пор не нашли, а показания девушки, которая выжила, тоже разнятся.
«У меня не было мыслей вернуться опять. Я хотела иметь связь с ним, чтобы понять, что происходит с его ребенком. Я не смогла бы его забрать с собой», — пояснила девушка.
Накачивал наркотиками и издевалсяАнна рассказала, что Дмитрий Артамохин подсыпал ей в воду запрещенные вещества. Она это поняла, когда перестала хотеть спать и испытывать чувство голода.
«Ребенок все это время был в соседней комнате. Он знал, что происходит, он видел меня избитую. Мне было страшно, я не могла уйти, у меня болели мышцы из-за веществ, которые он мне подсыпал. Было страшно, он при мне смотрел хоррор-фильмы, угрожал, что сбросит меня в болото», — поделилась Анна.Гости студии выразили предположение, что искать тела пропавших девушек стоит в том, болоте, на которое в своих рассказах сообщила Анна. Следствие по делу продолжается.