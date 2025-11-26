26 ноября 2025, 17:14

Андрей Макеев (Фото: кадр из ток-шоу «Малахов»)

23 октября 22-летний Андрей Макеев приехал к друзьям на дачу в подмосковное Богородское. Компания проводила время вместе, но затем молодой человек неожиданно поднялся и ушёл. С того момента его никто не видел. Историю таинственного исчезновения рассказываем в материале «Радио 1».





Андрей Макеев пропал: странное поведение и загадочные сообщения

Ориентировка поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Друзья недоговаривают, а он «онлайн»

«Думаем, что он скрывается, либо держат его где-то. Но сердце спокойно, как у меня, так и у папы. Все его ждут, родители прощают всё, Андрей. Считаю, что друзья что-то недоговаривают», — сказала женщина в студии «Малахов».

Елена Макеева (Фото: кадр из ток-шоу «Малахов»)

Зрелый мужчина с подростками

«О работе рассказывал, о бывшей. Маленько выпили, он приехал в 4 утра. В 12 дня он встал и говорит: «Скоро, может, буду...» Встал и ушёл в неизвестном направлении. Я ушёл домой, а девочки остались там», — рассказал Евгений.

Долги, секта и тишина

«В день, когда пропал Андрей, у них происходил день открытых дверей. Знаю, что тебя забирают туда, ты изучаешь себя. Нельзя пользоваться телефонами, вставать нужно обязательно в 4 утра, общение со всеми прекращается», — сказала бывшая одноклассница Макеева.

Фото: кадр из ток-шоу «Малахов»



Связь с «борогодским маньяком»