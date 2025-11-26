«Мне надо идти по течению реки»: В Подмосковье таинственно исчез 22-летний Андрей Макеев. Маньяк, секта или похищение?
23 октября 22-летний Андрей Макеев приехал к друзьям на дачу в подмосковное Богородское. Компания проводила время вместе, но затем молодой человек неожиданно поднялся и ушёл. С того момента его никто не видел. Историю таинственного исчезновения рассказываем в материале «Радио 1».
Андрей Макеев пропал: странное поведение и загадочные сообщенияНа встрече друзей присутствовали несколько молодых девушек и 40-летний Евгений. По словам очевидцев, Макеев появился в доме около четырёх утра, держался особняком и почти не употреблял алкоголь, хотя некоторые предполагают, что он мог пить водку.
Позже парень собрал вещи и сообщил, что уходит. Спустя два часа он отправил голосовое сообщение с вопросом: «Мне надо идти по течению реки?». Через пять минут пришло новое сообщение: «Я сейчас в лесу». На этом связь оборвалась.
Друзья недоговаривают, а он «онлайн»С тех пор связь с Андреем прервалась. При этом его аккаунты в социальных сетях периодически показывают статус «онлайн». Родственники пытаются дозвониться или написать ему, но всё безуспешно. Близкие описывают Макеева как доброго, честного и отзывчивого человека. После армии он нашёл работу со стабильным доходом и планировал вскоре переехать от родителей. Мать пропавшего Елена высказала предположение, что сын может скрываться или находиться в неизвестном месте.
«Думаем, что он скрывается, либо держат его где-то. Но сердце спокойно, как у меня, так и у папы. Все его ждут, родители прощают всё, Андрей. Считаю, что друзья что-то недоговаривают», — сказала женщина в студии «Малахов».Она отметила, что друзья парня, возможно, знают больше, чем рассказывают. Бывшая девушка Полина, знающая Андрея с детства, ранее предупреждала его о сомнительной компании. Сейчас она выражает тревогу по поводу его исчезновения.
Зрелый мужчина с подросткамиВнимание в этой истории привлекает 40-летний Евгений, который регулярно проводит время с молодёжью. Местные жители связывают его с криминальными кругами, указывая на отсутствие официальной работы при стабильном доходе.
«О работе рассказывал, о бывшей. Маленько выпили, он приехал в 4 утра. В 12 дня он встал и говорит: «Скоро, может, буду...» Встал и ушёл в неизвестном направлении. Я ушёл домой, а девочки остались там», — рассказал Евгений.Сам мужчина утверждает, что вечер прошёл спокойно, без конфликтов.
Долги, секта и тишинаРассматриваются несколько версий исчезновения. Некоторые знакомые считают, что Макеева могли похитить из-за небольшого долга. Другое предположение связано с местным центром медитаций, который многие называют сектой.
«В день, когда пропал Андрей, у них происходил день открытых дверей. Знаю, что тебя забирают туда, ты изучаешь себя. Нельзя пользоваться телефонами, вставать нужно обязательно в 4 утра, общение со всеми прекращается», — сказала бывшая одноклассница Макеева.Журналисты программы «Малахов» посетили центр и подтвердили наличие 120 человек на территории, однако пообщаться с ними не разрешили.