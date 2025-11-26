Достижения.рф

«Мне надо идти по течению реки»: В Подмосковье таинственно исчез 22-летний Андрей Макеев. Маньяк, секта или похищение?

Андрей Макеев (Фото: кадр из ток-шоу «Малахов»)

23 октября 22-летний Андрей Макеев приехал к друзьям на дачу в подмосковное Богородское. Компания проводила время вместе, но затем молодой человек неожиданно поднялся и ушёл. С того момента его никто не видел. Историю таинственного исчезновения рассказываем в материале «Радио 1».



Андрей Макеев пропал: странное поведение и загадочные сообщения

На встрече друзей присутствовали несколько молодых девушек и 40-летний Евгений. По словам очевидцев, Макеев появился в доме около четырёх утра, держался особняком и почти не употреблял алкоголь, хотя некоторые предполагают, что он мог пить водку.

Ориентировка поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
Позже парень собрал вещи и сообщил, что уходит. Спустя два часа он отправил голосовое сообщение с вопросом: «Мне надо идти по течению реки?». Через пять минут пришло новое сообщение: «Я сейчас в лесу». На этом связь оборвалась.

Друзья недоговаривают, а он «онлайн»

С тех пор связь с Андреем прервалась. При этом его аккаунты в социальных сетях периодически показывают статус «онлайн». Родственники пытаются дозвониться или написать ему, но всё безуспешно. Близкие описывают Макеева как доброго, честного и отзывчивого человека. После армии он нашёл работу со стабильным доходом и планировал вскоре переехать от родителей. Мать пропавшего Елена высказала предположение, что сын может скрываться или находиться в неизвестном месте.
«Думаем, что он скрывается, либо держат его где-то. Но сердце спокойно, как у меня, так и у папы. Все его ждут, родители прощают всё, Андрей. Считаю, что друзья что-то недоговаривают», — сказала женщина в студии «Малахов».
Елена Макеева (Фото: кадр из ток-шоу «Малахов»)
Она отметила, что друзья парня, возможно, знают больше, чем рассказывают. Бывшая девушка Полина, знающая Андрея с детства, ранее предупреждала его о сомнительной компании. Сейчас она выражает тревогу по поводу его исчезновения.

Зрелый мужчина с подростками

Внимание в этой истории привлекает 40-летний Евгений, который регулярно проводит время с молодёжью. Местные жители связывают его с криминальными кругами, указывая на отсутствие официальной работы при стабильном доходе.
«О работе рассказывал, о бывшей. Маленько выпили, он приехал в 4 утра. В 12 дня он встал и говорит: «Скоро, может, буду...» Встал и ушёл в неизвестном направлении. Я ушёл домой, а девочки остались там», — рассказал Евгений.
Сам мужчина утверждает, что вечер прошёл спокойно, без конфликтов.

Долги, секта и тишина

Рассматриваются несколько версий исчезновения. Некоторые знакомые считают, что Макеева могли похитить из-за небольшого долга. Другое предположение связано с местным центром медитаций, который многие называют сектой.
«В день, когда пропал Андрей, у них происходил день открытых дверей. Знаю, что тебя забирают туда, ты изучаешь себя. Нельзя пользоваться телефонами, вставать нужно обязательно в 4 утра, общение со всеми прекращается», — сказала бывшая одноклассница Макеева.
Фото: кадр из ток-шоу «Малахов»
Журналисты программы «Малахов» посетили центр и подтвердили наличие 120 человек на территории, однако пообщаться с ними не разрешили.

Связь с «борогодским маньяком»

Третья версия предполагает возможную связь с недавно задержанным Дмитрием Артамошиным, подозреваемым в серии убийств. Не исключено, что Макеев мог случайно встретить его и стать жертвой, хотя сам задержанный не дал признательных показаний. В настоящее время родные и правоохранительные органы продолжают поиски Андрея Макеева, надеясь выяснить, что же на самом деле произошло в тот роковой день.
Ольга Щелокова

