Психический невроз, опьянение и ложные показания: подробности о подозреваемой в убийстве дочери в Челябинске
Женщина, которую обвиняют в убийстве пятилетней девочки в съёмной квартире Челябинска, была сильно пьяна в момент задержания. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, подозреваемая не признаётся в преступлении и изначально утверждала, что ребёнок якобы утонул, хотя у девочки обнаружили ножевые ранения.
В настоящее время женщина находится в состоянии, похожем на психический невроз. Её задержали в Башкирии, откуда она приехала в Челябинск. Предположительно, подозреваемая возвращалась в республику на каршеринге, чтобы избежать силовиков.
В телефоне задержанной нашли фотографии с демонстративной попыткой самоубийства, однако неизвестно, отправляла ли она их кому-либо.
Женщина арендовала челябинскую квартиру с сентября 2025 года, объясняя владельцу, что приехала на курсы по массажу. Договор аренды продлевался дважды, на третий раз арендодатель отказал, поскольку появились другие жильцы. По словам источника, ранее женщина не привлекалась к ответственности, а девочка была её единственным ребёнком.
В ближайшие дни суд в Башкирии решит вопрос о избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что тело пятилетней девочки обнаружил хозяин квартиры в диване, где оно пролежало не один день.
