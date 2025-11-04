Психический невроз, опьянение и ложные показания: подробности о подозреваемой в убийстве дочери в Челябинске

04 ноября 2025, 18:40

Подозреваемая в убийстве пятилетней дочери в Челябинске была пьяна при задержании

Фото: iStock/zoka74

Женщина, которую обвиняют в убийстве пятилетней девочки в съёмной квартире Челябинска, была сильно пьяна в момент задержания. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.