«Кубанский Чикатило» Ароян предлагал секс за деньги, но жертв не насиловал, а убивал согласных. Почему он остался безнаказанным?
Серийный убийца Леван Ароян, который погубил как минимум 15 женщин, заразился серьезной инфекцией в психиатрической больнице. Его поместили в одно из самых удаленных медицинских учреждений Краснодарского края. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ужасные преступленияТридцать лет назад Краснодар жил в страхе из-за загадочного маньяка. Леван похищал молодых девушек и убивал их за городом. На телах находили следы удушения и странные метки — красный круг с перечеркнутыми полосами. Убийства не сопровождались грабежами или изнасилованиями. Сначала следователи думали, что это дело рук сатанистов, но вскоре выяснили, что знак не имел особого смысла.
Семейная историяВ конце 1970-х годов семья Ароян переехала из Тольятти в Краснодар. Отец Вахтанг хотел, чтобы сын Леван продолжил его дело, но у мальчика с детства были серьезные проблемы с психикой. В 11 лет его отправили в психоневрологический диспансер, где врачи диагностировали параноидную шизофрению. Ребенок жаловался на галлюцинации.
Жизнь после леченияПосле лечения в клинике Леван вернулся домой и продолжил ходить в школу. Однако к подростковому возрасту его состояние ухудшилось. Он становился все более агрессивным. В 1988 году юношу снова отправили в психиатрическую больницу, а потом выпустили на свободу.
Проблемы с закономВ 1990 году Леван привлек внимание полиции из-за участия в разбойном нападении. Вместо тюрьмы он снова попал в клинику. По завершении курса лечения медики пришли к выводу, что юноша больше не опасен, и отпустили его на свободу.
Отношения и конфликтыВ середине 90-х Леван встретил девушку по имени Оксана. У них завязались отношения, но вскоре они начали портиться. Любое недопонимание вызывало у мужчины ярость. Он часто срывался, а справиться с его агрессией мог только отец. Оксана обращалась к Вахтангу за помощью, и вскоре между ними начались интимные отношения. Леван узнал об этом, когда следил за Оксаной. Он чувствовал себя преданным сразу с двух сторон.
Преступления1. Пропажа Виктории Шварлис (лето 1996 года)
25-летняя девушка вышла из дома и не вернулась. Через три дня ее обугленное тело нашли в лесополосе. Её задушили, облили бензином и подожгли, при этом не было следов изнасилования, а рядом остались личные вещи. На теле была найдена метка — красный круг с перечеркнутыми полосами.
2. Убийство Елены Черноивановой (осень 1998 года)
Тело молодой женщины было найдено на берегу канала. Убийство произошло по аналогичному сценарию: задушение, поджог, отсутствие сексуализированного насилия и метка на лице.
3. Новые жертвы (2001 год)
В течение года пропали три девушки: Ирина Нищенко, Валентина Яковлева и Юлия Павлова. Все они пытались поймать такси или попутку перед исчезновением.
4. Тело на Ростовском шоссе (весна 2001 года)
Найдено тело еще одной молодой женщины, задушенной, но без поджога. Это заставило следователей задуматься о том, является ли это дело частью серии убийств или новым преступлением.
РасследованиеВ декабре 2001 года была сформирована специальная следственно-оперативная группа. Расследование сосредоточилось на водителях такси и частных перевозках, что дало основание для прозвища «маньяк-таксист». Оперативники пытались задержать преступника с помощью подставных девушек, но эти попытки оказались безрезультатными. Одной из самых трагических историй стала судьба 26-летней Татьяны Дридж, сотрудницы аудиторской фирмы, которая пропала без вести в один из декабрьских вечеров.
Исчезновение ТатьяныТатьяна вышла с работы, как и всегда, но домой не вернулась. Бабушка, ожидавшая внучку, вскоре уснула. Ночью в дверь позвонил незнакомец, который сообщил о найденном паспорте Татьяны и, передав документ, быстро ушел. На следующий день тело девушки было найдено в дренажном канале на окраине города. Убийство было совершено с особой жестокостью: на шее жертвы была видна полоса от удушения. Примечательно, что следов сексуального насилия не обнаружили, а из личных вещей пропали только украшения и мобильный телефон.
Первые шаги расследованияСледствие сразу сосредоточилось на мобильном телефоне Татьяны. По сигналу удалось отследить два исходящих вызова, сделанных с её телефона после убийства. Один из звонков поступил на номер женщины по имени Оксана, а второй — на рабочий номер директора соседней фирмы Вахтанга Арояна. Оперативники начали следить за Оксаной и вскоре заметили, что к ней регулярно приезжает Ароян. Несмотря на его репутацию уважаемого бизнесмена, следователи решили проверить его связи.
В ходе расследования выяснилось, что сын Вахтанга, Леван Ароян, мог быть связан с исчезновением Татьяны. Он утверждал, что видел, как девушка садилась в белые «Жигули», однако его показания были запутанными и противоречивыми. Это вызвало подозрения у следователей. Левана снова вызвали на допрос, где оперативники применили психологическое давление, убедив его в наличии улик против него. Под давлением обстоятельств Леван признался в преступлениях. На допросе Леван рассказал о своей схеме: он выезжал на улицы Краснодара, подбирал девушек, предлагал им поездку и затем переходил к предложению секса за деньги. Если жертва соглашалась, он приходил в ярость и душил её. Леван считал себя «санитаром», очищающим город от «грязи».