Достижения.рф

В Приморье мужчина ударил школьницу по лицу в автобусе

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Приморском крае мужчина и девочка вступили в конфликт в автобусе, после чего тот ударил ее по лицу. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.



Инцидент произошел в общественном транспорте №7 в городе Спасск-Дальний. Мужчина сделал замечание девочкам, которые общались и смеялись на заднем сидении, но в какой-то момент начал оскорблять их. Школьницы ответили матом. После временного затишья они продолжили разговаривать.

Перед выходом недовольный пассажир ударил одного из подростков по лицу. В сети появилось видео, на котором слышно, как пострадавшая плачет после нападения и спорит с другими пассажирами.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0