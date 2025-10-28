В Приморье мужчина ударил школьницу по лицу в автобусе
В Приморском крае мужчина и девочка вступили в конфликт в автобусе, после чего тот ударил ее по лицу. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Инцидент произошел в общественном транспорте №7 в городе Спасск-Дальний. Мужчина сделал замечание девочкам, которые общались и смеялись на заднем сидении, но в какой-то момент начал оскорблять их. Школьницы ответили матом. После временного затишья они продолжили разговаривать.
Перед выходом недовольный пассажир ударил одного из подростков по лицу. В сети появилось видео, на котором слышно, как пострадавшая плачет после нападения и спорит с другими пассажирами.
