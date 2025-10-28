Пенсионерка расправилась с россиянином после непристойного предложения
В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении 73-летней жительницы Ишима, обвиняемой в убийстве 54-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, инцидент произошёл 22 сентября в квартире обвиняемой. Пожилая женщина и её знакомый вместе распивали спиртное, после чего между ними произошла ссора. По словам пенсионерки, мужчина сделал ей непристойное предложение, и, желая защитить себя, она схватила нож и нанесла ему не менее трёх ударов в грудь и бедро. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
После задержания женщину арестовали. В ближайшее время уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также: