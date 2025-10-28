Пенсионерка расправилась с россиянином после непристойного предложения

28 октября 2025, 10:39

Тюменская пенсионерка расправилась со знакомым из-за непристойного предложения

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении 73-летней жительницы Ишима, обвиняемой в убийстве 54-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.