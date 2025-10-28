Молодой россиянин готовил теракт против высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт, который планировался спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что силовики задержали 19-летнего жителя Симферополя, гражданина России, завербованный украинской стороной через мессенджер Telegram.
Следствие установило, что для подготовки нападения фигурант арендовал квартиру напротив дома предполагаемой жертвы, где вёл наблюдение с помощью видеокамеры, чтобы установить, каким автомобилем пользуется сотрудник полиции. Кроме того, злоумышленник получил из схрона компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ).
Во время обыска оперативники изъяли у подозреваемого готовое к применению осколочное СВУ с массой взрывчатого вещества более 400 граммов. По плану, молодой человек должен был установить взрывное устройство под личный автомобиль полицейского, а после совершения теракта намеревался скрыться и выехать на постоянное место жительства в Европу.
Задержанный дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
Решением суда фигуранта заключили под стражу.
