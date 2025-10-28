Молодой россиянин готовил теракт против высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму

28 октября 2025, 10:12

В Крыму задержали 19-летнего юношу, планировавшего подорвать авто сотрудника МВД

Фото: iStock/Diy13

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт, который планировался спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.