Достижения.рф

Молодой россиянин готовил теракт против высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму

В Крыму задержали 19-летнего юношу, планировавшего подорвать авто сотрудника МВД
Фото: iStock/Diy13

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт, который планировался спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.



Отмечается, что силовики задержали 19-летнего жителя Симферополя, гражданина России, завербованный украинской стороной через мессенджер Telegram.

Следствие установило, что для подготовки нападения фигурант арендовал квартиру напротив дома предполагаемой жертвы, где вёл наблюдение с помощью видеокамеры, чтобы установить, каким автомобилем пользуется сотрудник полиции. Кроме того, злоумышленник получил из схрона компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ).

Во время обыска оперативники изъяли у подозреваемого готовое к применению осколочное СВУ с массой взрывчатого вещества более 400 граммов. По плану, молодой человек должен был установить взрывное устройство под личный автомобиль полицейского, а после совершения теракта намеревался скрыться и выехать на постоянное место жительства в Европу.

Задержанный дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Решением суда фигуранта заключили под стражу.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0