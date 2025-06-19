Сахалинец похитил видеорегистратор у рыбоохраны и искусал полицейских

19 июня 2025, 06:58

Фото: iStock/worklater1

В Сахалинской области 32-летний мужчина украл служебный видеорегистратор у сотрудника отдела госконтроля водных биологических ресурсов, снимавшего его нарушения, а затем напал на полицейских с укусами. Его действия привели к уголовному делу по статьям о грабеже и насилии. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления СК.