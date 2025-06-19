Сахалинец похитил видеорегистратор у рыбоохраны и искусал полицейских
В Сахалинской области 32-летний мужчина украл служебный видеорегистратор у сотрудника отдела госконтроля водных биологических ресурсов, снимавшего его нарушения, а затем напал на полицейских с укусами. Его действия привели к уголовному делу по статьям о грабеже и насилии. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления СК.
Инцидент произошел 28 мая 2025 года на участке реки Поронай в Поронайском районе. Сотрудник ведомства фиксировал противоправные действия мужчины, когда тот выхватил устройство. Полиция попыталась доставить мужчину в отдел для объяснений, однако он оказал сопротивление, укусив одного сотрудника в плечо, а другого — в локоть.
Обвиняемый задержан, и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ущерб от противоправных действий задержанного оценивается в примерно 11 тыс. руб.
В отношении мужчины расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 161 («Грабеж») и ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), отметили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.
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