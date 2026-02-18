Квасила с деревенскими мужиками, насиловала их черенком от лопаты и убивала: подробности шокирующей истории о дочери российского фермера
В тихой деревушке Михайловка под Омском в 2020 году разразилась настоящая драма, которая шокировала многих. В центре скандала оказалась 22-летняя Елена Митина (все имена изменены редакцией). Она выглядит как воплощение доброты и невинности, трудно поверить, что такая хрупкая девушка могла быть замешана в убийстве двух мужчин. Тем не менее, именно такие серьезные обвинения выдвинули против неё. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Добрый человекБывший парень Елены вспоминает о ней с теплотой. В его рассказах она — добрый человек, который искренне любит детей и животных. Их встреча произошла, когда девушка заканчивала колледж, а Фёдор работал в полиграфической мастерской. Она пришла распечатать диплом, и между ними сразу возникла симпатия, которая со временем переросла в настоящую любовь. Юноше очень сильно понравились её красивые глаза. Он признаётся, что разлука причиняет ему невыносимую боль, а одиночество после ареста любимой кажется бесконечным.
Обеспеченная семьяОтец Елены, Пётр Митин, занимался фермерством. У него было много скота и обширные овощные поля. Хотя их жизнь была скромной, семья считалась обеспеченной для деревенских условий. Однако семейная история Митиных полна горечи из-за развода. Мама ушла от Петра из-за его агрессивного поведения — он поднимал на неё руку. Соседи часто становились свидетелями сцен насилия. После разрыва Елена осталась с отцом, который очень любил свою дочь. Несмотря на вспыльчивый характер и пристрастие к алкоголю, мужчина старался дать ей всё самое лучшее. У неё первой в деревне появился компьютер.
Гордился дочкойПётр всегда с гордостью говорил о дочери в интервью. Он отмечал её успехи в школе и подчеркивал, что все друзья говорят о ней только хорошее. Она всегда была жизнерадостной и с отличным чувством юмора. Отец также отмечал её самостоятельность — Елена могла шить на старой машинке и стирать бельё вручную. Пётр был уверен, что его дочь никогда не смогла бы намеренно обидеть кого-то.
Пристрастие к алкоголюПосле окончания школы жизнь Елены резко изменилась — она поступила в колледж в Омске. Знакомые заметили, что в её поведении начали проявляться тревожные изменения:
- Она стала более вспыльчивой;
- Появилась агрессивность;
- Заметно увеличилось пристрастие к алкоголю.
Жизнь после техникумаПосле окончания техникума, Елена вернулась домой, чтобы помочь отцу на ферме. Работы у неё не было, но она активно занималась выбиванием долгов. Если её одноклассник сталкивался с проблемами, он мог обратиться к ней за помощью. Она приходила к должнику и забирала деньги. На ферме девушка чувствовала себя хозяйкой. Её энергия и физическая сила были настолько впечатляющими, что, по словам односельчан, она могла справиться даже с крепким мужчиной.
Местные жители делятся разными воспоминаниями о соседке. Некоторые считают, если бы люди не боялись говорить открыто, возможно, удалось бы предотвратить второе убийство. В её маленьком селе она держала всех в страхе. Следствие считает, что она убила двух мужчин, и оба случая произошли в её доме.
Подробности страшных преступленийПервое преступление случилось в августе. Елена пригласила к себе Сергея, наёмного работника на ферме её отца. После застолья мужчина оказался мёртвым. Россиянка вынесла его тело на улицу и оставила у забора, где начала над ним издеваться, используя черенок от лопаты. Сначала полиция думала, что это несчастный случай, но вскоре экспертиза показала, что это убийство. Основное доказательство против девушки — фотографии первой жертвы в её телефоне. Она отправила их друзьям с признанием в том, что это она его убила, представляя всё как шутку. Погибший часто употреблял алкоголь.
Спустя три месяца в селе погиб ещё один мужчина. Елена сначала отрицала свою вину, но потом призналась, что второй убитый оскорбил её отца во время застолья. Это так разозлило девушку, что она решила отомстить. Свидетели конфликта подтвердили, что она напала на мужчину.
«Мы пили у меня дома. Она напала на Ушакова в соседней комнате. Я просил её остановиться. Утром Ушаков был жив, просил воды. На следующий день его уже не стало», — рассказал один из них.