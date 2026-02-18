В Кузбассе из-за падения снега с крыши частного дома погиб человек

18 февраля 2026, 14:55

Фото: iStock/aoldman

В Анжеро-Судженске Кемеровской области в результате схода снега с крыши частного дома на улице Пугачёва погиб 62-летний хозяин. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.





По данным VSE42.RU, спасатели извлекли мужчину из-под снега, однако он был мертв. Из-за ЧП организовали доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности.



Сейчас на месте происшествия работают следователи, пишет «Сiбдепо». Им предстоит выяснить все детали произошедшего. В качестве главной версии трагедии рассматривают случайность.





«От МЧС России привлекались четыре человека и одна единица техники», — добавили в пресс-службе министерства.