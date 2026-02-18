В Пермском крае мужчина убил младенца сожительницы из-за плача

18 февраля 2026, 14:28

Фото: iStock/blinow61

Пермский краевой суд приговорил жителя Красновишерска к 18 годам колонии строгого режима за убийство 10-месячного ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.





Мужчина признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Суд также взыскал с него два миллиона рублей в пользу матери погибшего в качестве компенсации морального вреда.



По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый находился в квартире своей сожительницы вместе с ее младенцем. Матери в тот момент дома не было. Раздраженный плачем ребенка, мужчина нанес ему множественные удары по голове. Позже он признался в содеянном и показал следователям, как держал ребенка на руках и пытался его укачать.



Полученные травмы оказались смертельными. После случившегося мужчина скрылся, однако вскоре его задержали. Суд признал его виновным и назначил длительный срок лишения свободы.

