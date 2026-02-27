Лишил жизни семь человек ради норковых шапок: спустя 30 лет после трагедии нашли убийцу, который устроил резню в новогоднюю ночь
В Каменске-Уральском Свердловской области огласиили приговор 53-летнему Виктору Петриченко, признанному виновным в убийстве семи человек, которое он совершил в новогоднюю ночь 1992 года. Преступление оставалось нераскрытым более трех десятилетий. 31 декабря 1992 года мужчина оказался за праздничным столом в квартире двух семей и расправился со всеми присутствующими. Подробнее о случившемся — в материле «Радио 1».
Новогодняя ночь 1992 года: как все произошлоСупруги Владимир и Людмила Ивановы проживали в Каменске-Уральском. Владимир работал водителем автобуса, Людмила — продавцом в магазине. В семье росли двое детей: 13-летний Андрей и 12-летняя Светлана.
На празднование Нового года Ивановы пригласили знакомых из Пермской области (ныне Пермский край). В числе гостей были подруга Людмилы Тамара Гилева и ее супруг Сергей Верзаков, занимавший должность директора коррекционной школы в селе Брюховском.
Гости прибыли утром 31 декабря 1992 года в Екатеринбург поездом. В здании вокзала они случайно познакомились с 21-летним Виктором Петриченко, который вел бродяжнический образ жизни. Супруги из Прикамья пригласили его присоединиться к поездке в Каменск-Уральский, чтобы встретить Новый год вместе. Каким образом Петриченко сумел войти в доверие к новым знакомым до сих пор неизвестно.
Когда мужчина оказался в квартире Ивановых на улице 2-й Рабочей, у него возникло желание ограбить семью. По информации следствия, он разработал план расправы над всеми присутствующими. При этом хозяин дома Владимир Иванов изначально не поддерживал идею шумного застолья: ранним утром 1 января у него должен был быть рабочий рейс. Однако на работу он так и не вышел.
Водка с клофелином и молоток: подробности преступленияОсознавая, что в квартире слишком много людей, Петриченко решил сначала лишить их возможности сопротивляться. Около 17:30 он начал подмешивать в водку клофелин. Дождавшись, когда присутствующие уснут, он приступил к расправе.
Мужчина нанес множественные удары слесарным молотком по голове пятерым взрослым. Затем поочередно выманил на кухню детей и таким же образом лишил их жизни: от полученных травм все семеро скончались на месте.
Следствием установлено, что после убийства Петриченко похитил:
- 22 тысячи рублей (20 тысяч — у семьи Ивановых, 2 тысячи — у гостей);
- три норковые шапки;
- пять приватизационных чеков номиналом по 10 тысяч рублей каждый;
- четыре свитера;
- две пары джинсов.
Сестра Владимира Иванова вспоминала, что приходила к брату 3 января: запаха еще не было, но в квартире мяукали кошки.
Раскрытие преступления спустя 32 года: ДНК и отпечатки пальцевКак и многие тяжкие преступления начала 1990-х годов, это дело раскрыли благодаря современным методам криминалистики. В квартире сохранились биологические следы, в том числе окурки.
Экспертиза ДНК установила, что биологические следы на изъятых окурках принадлежат Виктору Петриченко. Дактилоскопическое исследование показало совпадение его отпечатков с папиллярными линиями, обнаруженными на мебельном ящике и бутылке водки, изъятых с места преступления.
За годы, прошедшие после трагедии, Петриченко обосновался в Белогорске Амурской области, создал семью и построил дом. В январе 2025 года его задержали сотрудники спецназа и следователи Следственного комитета России. Родственники мужчины были шокированы новостями о его прошлом. После задержания он полностью признал вину.
Суд и приговор: почти 15 лет колонии строгого режимаСудебное разбирательство началось весной. В связи с давностью совершенного преступления применялись нормы Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего в начале 1990-х годов. Тогда за убийство двух и более лиц предусматривались лишение свободы либо смертная казнь. Однако смертная казнь в России не применяется в связи с действующим мораторием.
Государственный обвинитель в прениях сторон запросил для Петриченко наказание в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы.
Красногорский районный суд признал его виновным по статье 102 УК РСФСР «Убийство двух и более лиц» и назначил 14 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших на общую сумму 10 миллионов рублей.
В Следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что по делу допросили более 150 человек и провели 56 экспертиз. По результатам судебной психиатрической экспертизы установлено, что осужденный вменяем и осознавал характер своих действий в момент преступления.
Во время судебных заседаний Петриченко скрывал лицо под медицинской маской. Его защитник не присутствовала на оглашении приговора. В ходе процесса обвиняемый пытался переложить ответственность на своего отца, утверждая, что тот якобы находился в квартире Ивановых в момент преступления. Эти показания были опровергнуты таксистом, который подвозил Петриченко после совершенного убийства: по словам свидетеля, мужчина был один.
Реакция родственников погибшихСестра Владимира Иванова заявила, что считает назначенное наказание слишком мягким. По ее словам, она рассчитывала на пожизненное лишение свободы. Однако с учетом применяемого законодательства суд не мог назначить срок более 15 лет.
«Дайте мне автомат, я сама его расстреляю! Да вот только сидеть за него не хочется. Его посадят, и он будет жить на наши налоги», — добавила она.