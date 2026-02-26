В российском регионе пенсионер сжёг 24 чужие дачи и лес
В Братске суд назначил 75-летнему местному жителю наказание в виде полутора лет исправительных работ условно. Причиной стал пожар, который уничтожил несколько десятков дачных домов и лесной массив. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Пожар произошёл в мае 2024 года. Пенсионер развёл костёр в лесном массиве неподалёку от собственной дачи, намереваясь сжечь траву и скопившийся мусор. Мужчина не проконтролировал очаг горения — огонь не потух полностью, продолжал тлеть, а позднее разгорелся вновь с новой силой.
Пламя перекинулось на территорию садоводства «Алюминщик». Огонь полностью уничтожил дачные дома и 24 постройки и прошёл по лесу, охватив площадь более 94 гектаров. Во время этого пожара погиб один человек. Следователи возбудили уголовное дело, суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказание.
