В российском регионе пенсионер сжёг 24 чужие дачи и лес

26 февраля 2026, 14:03

В Братске вынесли приговор пенсионеру, по вине которого сгорели 24 дачи и лес

Фото: Istock/DarthArt

В Братске суд назначил 75-летнему местному жителю наказание в виде полутора лет исправительных работ условно. Причиной стал пожар, который уничтожил несколько десятков дачных домов и лесной массив. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.