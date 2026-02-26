Достижения.рф

В российском регионе пенсионер сжёг 24 чужие дачи и лес

В Братске вынесли приговор пенсионеру, по вине которого сгорели 24 дачи и лес
Фото: Istock/DarthArt

В Братске суд назначил 75-летнему местному жителю наказание в виде полутора лет исправительных работ условно. Причиной стал пожар, который уничтожил несколько десятков дачных домов и лесной массив. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Пожар произошёл в мае 2024 года. Пенсионер развёл костёр в лесном массиве неподалёку от собственной дачи, намереваясь сжечь траву и скопившийся мусор. Мужчина не проконтролировал очаг горения — огонь не потух полностью, продолжал тлеть, а позднее разгорелся вновь с новой силой.

Пламя перекинулось на территорию садоводства «Алюминщик». Огонь полностью уничтожил дачные дома и 24 постройки и прошёл по лесу, охватив площадь более 94 гектаров. Во время этого пожара погиб один человек. Следователи возбудили уголовное дело, суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказание.

Ранее в Ижевске пенсионерка едва не сожгла квартиру из-за церковной свечи.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0