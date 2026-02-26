В Москве мужчина украл 150 флаконов сексуального возбудителя и загадочно умер
Таганский районный суд Москвы прекратил уголовное дело против гражданина Украины. Мужчина обвинялся в краже 150 флаконов возбудителя. Как сообщает RTVI, причиной прекращения дела стала смерть обвиняемого.
По информации следствия, 13 сентября 2025 года мужчина похитил из торговой точки 150 флаконов попперсов различных брендов. Ущерб от действий фигуранта превысил 100 тысяч рублей.
Спустя три месяца жизнь обвиняемого прервалась. Обстоятельства гибели мужчины остаются неизвестными, однако факт смерти подтвердили документально. В связи с этим суд прекратил производство по делу. Изъятые в ходе следствия флаконы с препаратом вернули владелице магазина.
Отметим, что попперсы — ингалянты на основе нитритов. Люди применяют их для усиления сексуального удовольствия. Препараты расширяют сосуды и расслабляют мускулатуру. Эффект длится до двух минут. Употребление несёт риски для здоровья и может привести к инфаркту или инсульту.
