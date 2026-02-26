В Москве мужчина украл 150 флаконов сексуального возбудителя и загадочно умер

26 февраля 2026, 15:52

Суд в Москве закрыл дело украинца о краже 150 флаконов сексуального возбудителя

Фото: Istock/IKvyatkovskaya

Таганский районный суд Москвы прекратил уголовное дело против гражданина Украины. Мужчина обвинялся в краже 150 флаконов возбудителя. Как сообщает RTVI, причиной прекращения дела стала смерть обвиняемого.