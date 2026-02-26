«Как SHAMAN с Байкалом»: Россиянка избила ухажёра и принудила к оральному сексу
Жительницу Петербурга обвиняют в принуждении мужчины к оральному сексу
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против местной жительницы. По версии следствия, женщина применила насилие к знакомому мужчине и шантажировала его интимными кадрами. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Инцидент произошёл после того, как девушка предложила молодому человеку вступить в половую связь, но получила отказ. Тогда она нанесла ему несколько ударов, в том числе в область паха.
После этого фигурантка дела принудила жертву к оральному сексу, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.
«Дальше высказывала требования подключить язык, заставляя делать языком то, что SHAMAN с Байкалом», — уточнили в ведомстве.В дальнейшем женщина использовала видеозапись для шантажа. Потерпевший обратился в полицию. Дело возбуждено по статьям о насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве.
