«Как SHAMAN с Байкалом»: Россиянка избила ухажёра и принудила к оральному сексу

26 февраля 2026, 15:42

Жительницу Петербурга обвиняют в принуждении мужчины к оральному сексу

Фото: Istock/Oleg Elkov

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против местной жительницы. По версии следствия, женщина применила насилие к знакомому мужчине и шантажировала его интимными кадрами. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.





Инцидент произошёл после того, как девушка предложила молодому человеку вступить в половую связь, но получила отказ. Тогда она нанесла ему несколько ударов, в том числе в область паха.



После этого фигурантка дела принудила жертву к оральному сексу, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

«Дальше высказывала требования подключить язык, заставляя делать языком то, что SHAMAN с Байкалом», — уточнили в ведомстве.