«Любовник с крыши» и полупрозрачный пеньюар: жуткое убийство семьи сотрудников оружейного завода «мерзким очкариком». Что известно?
В 1991 году убийство семьи на улице Гастелло потрясло Тулу. В квартире погибли сотрудники Тульского оружейного завода Александр и Наталья Перегудовы, а вместе с ними — их 15-летняя дочь Светлана. Преступник сумел скрыться, и сначала следователи не понимали, как ему удалось покинуть дом незамеченным. Историю расследования показали в серии документального сериала «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. Поиски подозреваемого вывели сыщиков на крышу дома, а затем привели к неожиданной разгадке: убийца оказался знакомым Натальи Перегудовой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Трагедия на улице ГастеллоСоседский мальчик Саша услышал крики и увидел, как раненого Александра Перегудова втащили обратно в квартиру. Вскоре на лестничной клетке обнаружили тело мужчины. Его жену Наталью и дочь Светлану нашли мёртвыми в ванной. Следователям предстояло выяснить, кто пришёл в дом и почему расправился со всей семьёй. Не менее важным оставался вопрос о том, как преступник ушёл. Никто из соседей не заметил его в подъезде после убийства.
Дверь квартиры не имела следов взлома. Это натолкнуло сыщиков на мысль, что хозяева могли знать человека, которому открыли. Внимание следователей привлекла и одежда Натальи: на ней находился полупрозрачный пеньюар. У сыщиков появилась версия о возможном романе женщины. Однако соседи характеризовали семью Перегудовых как крепкую. По их словам, Александр и Наталья не ссорились. Жильцы считали, что постороннего посетителя у квартиры заметили бы бабушки, проводившие время у подъезда.
Кровавые следы на крышеОдна из главных загадок расследования касалась пути отхода убийцы. Если он не прошёл мимо соседей через подъезд, значит, мог воспользоваться другим выходом. Позже криминалисты обнаружили кровавые следы, ведущие на крышу. Находка помогла восстановить предполагаемый маршрут преступника. Следователи пришли к выводу, что он ушёл через другой подъезд. Эта деталь изменила ход поисков. Сыщикам нужно было установить не только круг знакомых семьи, но и личность человека, который мог пользоваться таким необычным маршрутом. Дело получило название «Дело тульского потрошителя». Пока милиция искала убийцу, версия о тайном посетителе квартиры оставалась лишь одной из возможных.
Почему внимание сыщиков привлёк сосед СветланыВо время опроса жильцов 17-летний сосед Перегудовых Гоша закричал, что это он убил семью. Его мать, однако, заявила следователям: сын весь день находился дома. Вскоре сыщики нашли ещё одну зацепку. В книге Светланы лежал рисунок с её портретом и направленными на девушку кинжалами. Похожие изображения обнаружили в комнате Гоши. Подросток любил Светлану, но после убийства исчез из дома. Пугающие рисунки потребовали проверки. Следователям нужно было найти юношу и узнать, что ему известно о трагедии.
Помочь в поисках смог местный авторитет по кличке Леший. В комнате Гоши следователь заметил знакомый портрет и предположил, что подросток знает главу криминальной группировки. Как выяснилось, юноша подрабатывал рисованием портретов на территории Лешего. Когда бандиты потребовали с него деньги, он расплатился рисунком. Набросок портрета остался у него в комнате. Леший подсказал сыщикам, что Гошу можно найти у музея самоваров. Там сотрудники милиции и задержали подростка.
Что Гоша рассказал о соперникеВ милиции Гоша объяснил причину своих ревнивых рисунков. По его словам, Светлана бросила его ради другого молодого человека. Того подросток называл «мерзким очкариком». Гоша следил за предполагаемым соперником. Он заметил, что незнакомец каждый раз приходил через крышу и уходил тем же путём. Подростку казалось странным, что встречи проходили только в квартире: он ни разу не видел, чтобы парень звал Светлану в кино или кафе.
Гоша решил поговорить с девушкой. По его словам, Светлана призналась, что любит другого. После этого юноша стал отправлять ей страшные рисунки. Так он хотел помучить бывшую возлюбленную за её выбор. В день убийства Гоша решил подкараулить соперника и поговорить с ним. Однако встреча на крыше пошла совсем не так, как он рассчитывал. По словам подростка, незнакомец появился весь в крови, приставил нож к его горлу и пригрозил:
«Я знаю, кто ты и где живешь. Расскажешь милиции — найду и зарежу», — закричал юноша в очках.
Гоша объяснил, что после угрозы испугался расправы и сбежал из дома. Его рассказ дал следователям новую зацепку: подросток видел человека, который мог совершить убийство.
Портрет подозреваемого и помощь работников заводаГоша хорошо рисовал и смог изобразить незнакомца. Портрет подозреваемого расклеили по Туле. Горожане стали звонить в милицию и сообщать о людях в очках, показавшихся им подозрительными. Несмотря на обращения, сразу выйти на след убийцы не удалось. Тем временем сотрудники Тульского оружейного завода требовали найти виновного и пригрозили забастовкой. Александр и Наталья Перегудовы работали на этом предприятии.
Следователи решили обратиться к заводчанам за помощью. Они показали работникам портрет и попросили сообщить, если кто-нибудь узнает изображённого на нём человека. После собрания к следователю подошла сотрудница завода. Женщина узнала молодого человека в очках и рассказала, что это знакомый Натальи Перегудовой — 23-летний Максим Чубов. Тогда сыщики приблизились к разгадке странных визитов через крышу. Гоша считал, что незнакомец приходил к Светлане. Но Чубов встречался с её матерью Натальей.