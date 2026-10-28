28 октября 2026, 02:28

Фото: iStock/Daniel Teemant

В 1991 году убийство семьи на улице Гастелло потрясло Тулу. В квартире погибли сотрудники Тульского оружейного завода Александр и Наталья Перегудовы, а вместе с ними — их 15-летняя дочь Светлана. Преступник сумел скрыться, и сначала следователи не понимали, как ему удалось покинуть дом незамеченным. Историю расследования показали в серии документального сериала «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. Поиски подозреваемого вывели сыщиков на крышу дома, а затем привели к неожиданной разгадке: убийца оказался знакомым Натальи Перегудовой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия на улице Гастелло Кровавые следы на крыше Почему внимание сыщиков привлёк сосед Светланы Что Гоша рассказал о сопернике Портрет подозреваемого и помощь работников завода Задержание Чубова и признание в убийстве Приговор по делу семьи Перегудовых

Трагедия на улице Гастелло

Кровавые следы на крыше

Почему внимание сыщиков привлёк сосед Светланы

Фото: iStock/sportpoint

Что Гоша рассказал о сопернике

«Я знаю, кто ты и где живешь. Расскажешь милиции — найду и зарежу», — закричал юноша в очках.

Портрет подозреваемого и помощь работников завода

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Задержание Чубова и признание в убийстве

Приговор по делу семьи Перегудовых