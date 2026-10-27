В Кемерове мужчина откусил соседу нос во время ссоры
В Кемерове бытовая ссора между соседями закончилась серьезной дракой, в ходе которой мужчина откусил часть носа своему оппоненту. В отношении предполагаемого нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.
О происшествии правоохранителям сообщила местная жительница. По ее словам, во время конфликта с 42-летним соседом пострадал ее 57-летний сожитель. На место направили сотрудников полиции и бригаду скорой помощи.
Как отмечает местное издание Сiбдепо, мужчины уже продолжительное время находились в напряженных отношениях. Очередная ссора произошла в подъезде многоквартирного дома и быстро переросла в потасовку. В ходе драки один из участников набросился на другого и зубами повредил ему нос.
Пострадавшего госпитализировали с укушенной раной. Для определения степени тяжести полученных повреждений провели судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что травма привела к неизгладимому обезображиванию лица, а причиненный вред здоровью квалифицируется как тяжкий.
В отношении 42-летнего кемеровчанина возбудили уголовное дело. Как подчеркивает издание VSE42.ru, в случае признания вины ему может грозить до восьми лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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