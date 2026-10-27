В Кемерове мужчина откусил соседу нос во время ссоры

27 октября 2026, 12:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Кемерове бытовая ссора между соседями закончилась серьезной дракой, в ходе которой мужчина откусил часть носа своему оппоненту. В отношении предполагаемого нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.