В Подмосковье пьяный мужчина «отбивался» в одних трусах от невидимой силы огнетушителем в школе — видео

27 октября 2026, 13:58

В Ивантеевке пьяный мужчина «бился» от невидимой силой огнетушителем в школе

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области

В подмосковной Ивантеевке 25-летний местный житель устроил дебош в школе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил окно и проник в образовательное учреждение в одних трусах.