В Подмосковье пьяный мужчина «отбивался» в одних трусах от невидимой силы огнетушителем в школе — видео
Видео: ГУ Росгвардии по Московской области
В подмосковной Ивантеевке 25-летний местный житель устроил дебош в школе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил окно и проник в образовательное учреждение в одних трусах.
Злоумышленник распылил содержимое огнетушителя в охранника школы, а затем — в прибывших сотрудников Росгвардии. При задержании мужчина забаррикадировался в туалете, отказывался выходить и требовал вызвать полицию.
Свое поведение дебошир объяснил тем, что якобы подвергся нападению «невидимой силы» и действовал исключительно в целях самообороны. Сейчас с ним работают.
Ранее на Красной площади задержали двух пьяных дебоширов в честь 50-летия. Они оказались гражданами Молдавии.
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