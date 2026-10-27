Педофил пытался поступить в школу под видом 17-летней девушки
В Миннесоте педофил попытался поступить в школу под видом бездомной девочки-подростка. Об этом пишет газета New York Post (NYP).
29-летнего Макайла Крейга задержали 22 октября после обращения сотрудников школы Maple Grove High School, находящейся недалеко от Миннеаполиса. По их словам, он предоставил документы на имя 17-летней Молли из Орегона, желая стать учащимся школы.
На допросе мужчина объяснил, что в свое время не закончил обучение и теперь решил это исправить. При этом он официально зарегистрирован как лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности, а его жертвой был ребенок.
Как выяснилось, в 2025 году молодой человек уже пробовал попасть в школу в Олбани по той же схеме. Тогда он выдавал себя за 15-летнюю девочку по имени Мэдисон и получил месяц тюрьмы. Педофилу вновь вменили подделку документов. Сейчас он находится под стражей.
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