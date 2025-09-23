«Мама, это я»: тайна исчезновения Амалии Корабельниковой. Бесследно пропавшую девушку не могут найти уже 15 лет, подробности
8 ноября 2010 года в Туапсе пропала 21-летняя Амалия Корабельникова. Молодая девушка с карими глазами и тогда популярным пирсингом в носу вечером села за руль своего автомобиля Honda CR-V. Перед этим она провела время с родителями и встретилась с подругой. Последний звонок Амалия сделала матери — сообщила, что скоро будет дома. Однако с тех пор ее никто не видел. Что произошло с девушкой, расскажет «Радио 1».
Серия исчезновений в Туапсинском районеДо дома на улице Армавирской оставалось всего 70 метров. Но именно эти метры стали роковыми. Позднее машину девушки обнаружили на противоположном конце города: у автомобиля было разбито лобовое стекло, но внутри находились все личные вещи — телефон, документы и деньги. Однако самой Амалии в салоне не оказалось.
Пропажа Амалии оказалась не единственным случаем. С июня 2010 года в Туапсинском районе исчезли несколько девушек схожей внешности: шатенки ростом около 165 см. Среди них — 24-летняя Ольга Щербина, 14-летняя Софья Иванюк, 16-летняя Елена Киргинцева. Эти факты заставили следствие рассматривать возможность того, что в регионе действует серийный преступник, который охотится за девушками.
Улики и основные версии следствияМашину Амалии обнаружили без следов борьбы. Но эксперты зафиксировали отпечатки резиновых перчаток. Вскоре на окраине города нашли личные окровавленные вещи девушки.
«Хотя когда потом уже машину пригнали домой, муж осматривал ее и нашел кусочек красного ногтя. У Амалии были красные ногти. Я думаю, что какая-то борьба там происходила», — поделилась Елена.Подруги вспоминали, что в последние недели Амалия вела себя тревожно: боялась оставаться одна, всегда блокировала двери автомобиля. Это позволяет предположить, что девушка предчувствовала угрозу. Расследование пошло по двум ключевым направлениям:
- связь исчезновения Амалии с серией похищений молодых девушек;
- конфликт с бывшим возлюбленным.
Боль и надежда семьи: 15 лет поисковС того трагического дня жизнь семьи Корабельниковых превратилась в бесконечный кошмар. Мать девушки Елена до сих пор верит, что дочь жива. Семью преследуют не только боль и неопределённость, но и циничные шантажисты и мошенники, которые пытались нажиться на их горе.
Один из самых страшных моментов для Елены стал звонок неизвестной женщины. В трубке прозвучал шепот: «Мама, мама, это я…». Голос был едва слышен, но эти слова навсегда врезались в память Елены.
«Я понимаю, естественно, это не мой ребенок, тем не менее, тяжело все это», — говорила она.
Ложные надежды и следы в других городахВ 2011 году несколько свидетелей утверждали, что видели девушку, похожую на Амалию. В мае — на железнодорожном вокзале Сочи, в июле — в Краснодаре, а в декабре — снова в Сочи. По их словам, девушка вела себя странно, словно у неё были психические отклонения. Однако подтвердить её личность так и не удалось. С тех пор никаких подтверждений её местонахождения не поступало.
Мольба матери: «Помогите найти мою Амаличку»Елена Корабельникова до сих пор ведёт активные поиски дочери. Она создала группу в социальных сетях, где регулярно публикует ориентировки и обращения о помощи. Ориентировка Амалии до сих пор числится в базе волонтёрского движения «Лиза Алерт».
«Люди добрые, умоляю вас, помогите найти мою дочечку Амаличку! Уже двенадцать лет мы не живем, а существуем, и то благодаря вере и надежде на ее возвращение. Возможно, Амалию удерживают против воли и у нее нет возможности самостоятельно вернуться домой. Возможна потеря памяти!», — пишет Елена.Елена также допускает и другой вариант: Амалия всё помнит, но её могли запугать, пригрозив, что, если она объявится или что-то расскажет, пострадает семья. По словам женщины, дочь всегда была очень любящей, поэтому ради близких могла сознательно хранить молчание.
«Я обращаюсь к людям, которые знают, где находится Амалия. Я вас очень прошу, дайте знать, сообщите анонимно: звонок, записка. Я вас очень прошу, дайте мне знать, дайте знать нашей семье, где находится мой ребенок. Помогите Амалии вернуться домой. Я умоляю вас, я прошу вас, будьте милосердны», — говорит мать пропавшей девушки.