«Мама, это я»: тайна исчезновения Амалии Корабельниковой. Бесследно пропавшую девушку не могут найти уже 15 лет, подробности

Амалия Корабельникова (фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю)

8 ноября 2010 года в Туапсе пропала 21-летняя Амалия Корабельникова. Молодая девушка с карими глазами и тогда популярным пирсингом в носу вечером села за руль своего автомобиля Honda CR-V. Перед этим она провела время с родителями и встретилась с подругой. Последний звонок Амалия сделала матери — сообщила, что скоро будет дома. Однако с тех пор ее никто не видел. Что ​произошло с девушкой, ​расскажет «Радио 1».





Серия исчезновений в Туапсинском районе



Улики и основные версии следствия

«Хотя когда потом уже машину пригнали домой, муж осматривал ее и нашел кусочек красного ногтя. У Амалии были красные ногти. Я думаю, что какая-то борьба там происходила», — поделилась Елена.

связь исчезновения Амалии с серией похищений молодых девушек;

конфликт с бывшим возлюбленным.

Боль и надежда семьи: 15 лет поисков

Амалия Корабельникова (фото: lizaalert.ru)



«Я понимаю, естественно, это не мой ребенок, тем не менее, тяжело все это», — говорила она.

Ложные надежды и следы в других городах

Мольба матери: «Помогите найти мою Амаличку»

«Люди добрые, умоляю вас, помогите найти мою дочечку Амаличку! Уже двенадцать лет мы не живем, а существуем, и то благодаря вере и надежде на ее возвращение. Возможно, Амалию удерживают против воли и у нее нет возможности самостоятельно вернуться домой. Возможна потеря памяти!», — пишет Елена.

«Я обращаюсь к людям, которые знают, где находится Амалия. Я вас очень прошу, дайте знать, сообщите анонимно: звонок, записка. Я вас очень прошу, дайте мне знать, дайте знать нашей семье, где находится мой ребенок. Помогите Амалии вернуться домой. Я умоляю вас, я прошу вас, будьте милосердны», — говорит мать пропавшей девушки.