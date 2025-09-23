«Мысль об убийстве возникла внезапно»: таксист-убийца лишил жизни беременную женщину из-за золотых украшений. Подробности трагедии
19 сентября 2023 года Волгоградский областной суд поставил точку в громком уголовном деле, которое целый год обсуждали жители региона. На скамье подсудимых оказался 40-летний таксист Александр Журавко. Его признали виновным в убийстве женщины — 35-летней Ирины Богатыревой, находившейся на пятом месяце беременности. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».
Исчезновение Ирины Богатыревой: мечта, которой не суждено было сбытьсяОсенью 2022 года исчезновение Ирины Богатыревой стало шоком для её семьи, друзей и коллег. Поиски вели волонтёры и поисковые отряды, однако долгое время они оставались безрезультатными. 14 октября Ирина провела день с возлюбленным Николаем и друзьями на природе. Между парой произошёл бытовой конфликт, после чего женщина решила уехать к подругам в Городище. В спешке она забыла сумку с телефоном и ключами.
Поздно ночью подруги вызвали ей такси до дома матери на улице Ополченской. Но попасть внутрь она не смогла — домофон не отвечал. После этого женщина исчезла. Николай сразу обратился в полицию, не веря, что его возлюбленная могла уйти добровольно: для Ирины беременность была долгожданной и желанной. По словам Николая, они вместе долгие годы пытались стать родителями, обращались к врачам, целителям, молились в церкви. Когда долгожданная беременность всё же наступила, это стало для пары настоящим счастьем.
Кто на самом деле убил ИринуХод расследования изменило видео с камеры наблюдения, установленной у дома №61 на улице Ополченской. На кадрах видно, как около часа ночи 15 октября во дворе остановился Hyundai Accent. Ирина подошла к машине и села в неё. Позже выяснилось, что она вызвала такси, чтобы вернуться к подруге. За рулём оказался Александр Журавко.
Следствие установило: мужчина поехал по трассе Р-228 в сторону Городищенского района. В какой-то момент он предложил «прокатиться», и Ирина согласилась. Но вскоре водитель свернул на безлюдную дорогу. Там, у 649-го километра трассы «Волгоград – Саратов – Сызрань», он остановил машину, вытащил пассажирку наружу и напал на неё.
Как доказала прокуратура, таксист нанёс женщине несколько ударов по голове, затем задушил капюшоном её куртки. После убийства он снял с жертвы украшения: серьги, две цепочки, две подвески и три кольца. Их общая стоимость превысила 110 тысяч рублей. Тело женщины преступник сбросил в овраг в Дубовском районе и спокойно вернулся домой, где лёг спать, как ни в чём не бывало.
Двойная жизнь «примерного семьянина»Для семьи Александра Журавко его арест стал потрясением. Жена и дети знали его как заботливого мужа и отца. Супруга уверяла, что за 10 лет совместной жизни никогда не видела в нём агрессии. Они познакомились в соцсетях, когда Журавко служил по контракту в Чечне. Позже он оставил службу ради семьи и устроился таксистом. Вместе супруги воспитывали сына и семилетнюю дочь.
Однако найденные улики опровергли этот образ. В машине мужчины обнаружили фрагмент одежды Ирины, а в его гараже — похищенные украшения.
«Мысль об убийстве возникла у мужчины, по его словам, внезапно, когда он увидел на ней золотые украшения, и у него возникла к ней неприязнь», — сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.После задержания семья Журавко столкнулась с травлей. Жена признавалась, что ей трудно водить дочь в школу, так как незнакомые люди оскорбляли их на улице и в социальных сетях.