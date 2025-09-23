Директор российского лагеря с наркотическим прошлым не уберёг ребёнка от травмы
Директор детского лагеря «Балкыш» в Тукаевском районе Республики Татарстан Ильдар Абдульминов продавал наркотики. Этот факт всплыл в ходе суда по другому делу. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Поводом для суда стал несчастный случай в июне: девятилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Ребёнок сидел на подоконнике в комнате, облокотился на москитную сетку и упал.
Прокурор предъявил Абдульминову обвинение в том, что он не обеспечил безопасность детей и нанял неподготовленный персонал, который недосмотрел за детьми. В процессе заседания выяснилось, что директора ранее судили по статье 228 УК РФ. Суд уволил Ильдара Абдульминова с должности и назначил ему 230 часов обязательных работ.
