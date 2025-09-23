Заколовшая российскую школьницу иностранка избежит тюрьмы
В суд направлено уголовное дело в отношении 22-летней иностранки, которая заколола дочь своих знакомых в Первоуральске. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Женщине предъявлены обвинения по статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом рассматривается возможность ее направления на принудительное лечение. Специалисты считают, что в момент совершения преступлений злоумышленница находилась в состоянии временного психического расстройства и не могла осознавать свои действия.
Инцидент произошел днем 9 октября 2024 года. Иностранка пришла в квартиру своей знакомой на проспекте Космонавтов с целью забрать журнал. В это время в доме находилась только 13-летняя дочь хозяйки. Девочка предложила гостье чай, а та, заметив в комнате женскую сумку, решила похитить из нее деньги. Когда действия преступницы увидела дочь знакомой, женщина набросилась на несовершеннолетнюю с ножом.
Читайте также: