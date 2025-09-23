Заколовшая российскую школьницу иностранка избежит тюрьмы

23 сентября 2025, 16:36

Иностранку, заколовшую дочь знакомых в Первоуральске, хотят отправить на лечение

Фото: iStock/OlFedv

В суд направлено уголовное дело в отношении 22-летней иностранки, которая заколола дочь своих знакомых в Первоуральске. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.