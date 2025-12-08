«Мама! Помоги!»: двое отцов пытаются отнять детей у жительницы Ростова. Подробности запутанной семейной драмы
В Ростовской области разворачивается настоящая семейная трагедия: сразу двое мужчин борются за право забрать своих детей у бывшей возлюбленной. Они уверяют, что мать малышей довела их до изнеможения и страха, а воспитание превратилось в цикл жестокости, унижений и побоев. Родственники собрали целый архив подтверждений, однако органы опеки, по словам семей, долгое время игнорировали тревожные сигналы. Лишь когда журналисты прорвались к женщине домой, стало ясно, почему дело стоит на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Мама! Помоги!»: что происходит в семье
Один из самых страшных эпизодов этой истории – запись разговора отца с маленьким сыном. На видео мальчик плачет, дрожит, закрывает рот руками и зовёт на помощь:
«Мама! Помоги, помоги», – кричит ребёнок на записи.
Парадоксально, но эти кадры снимала сама мать, после чего отправила видео отцу ребёнка. Женщину зовут Ольга Зборшевская. По документам она мать-одиночка двоих детей: двухлетнего Лёши и 10-месячной Ксюши.
Ольга уверена, что мужчины пытаются лишить её детей:
«Они хотят украсть детей, понимаете, украсть. Я этого не допускаю», – говорит женщина.
Однако оба отца утверждают, что хотят защитить наследников.
Неожиданные повороты судьбы: два романа и две беременности
История началась два года назад. Ольга и Михаил Комарчев познакомились в интернете и быстро стали жить вместе. Когда Зборшевская забеременела, казалось, их ждёт спокойная семейная жизнь. Но, по словам Михаила, на пятом месяце Ольга внезапно ушла.
После рождения Лёши женщина завела новые отношения – с Дмитрием Медведевым. Полгода спустя она сообщила мужчине о том, что ждёт ребёнка. Дмитрий настоял на ДНК-тесте, и анализ подтвердил – девочка действительно его.
Но семейной идиллии построить вновь не удалось: вместо совместной жизни начались конфликты, взаимные обвинения и вмешательство полиции.
«Через несколько часов мне звонят, говорят, что она вызвала полицию. Пишет заявление, что я ее избил… что дитя хотел забрать силой», – вспоминает отец Ксении Медведев.
Материнство на фоне выплат: статус матери-одиночки и конфликт интересов
По словам родственников отцов, Ольга принципиально не хотела вписывать мужчин в свидетельства о рождении. Это позволило ей получить статус матери-одиночки – и, как следствие, серьёзные финансовые выплаты.
При этом, утверждают семьи мужчин, женщина постоянно требовала денег:
«У неё все разговоры упираются только в деньги… у неё спрашиваешь, что Ксюша делает – «да ничего, в кроватке сидит», – говорят родственники.
Однако защитники Ольги уверяют, что женщине просто тяжело одной с двумя маленькими детьми. Они приводят записи её звонков, где слышно, что молодая мама устала и еле справляется.
В одном из разговоров Ольга жалуется:
«Она выпила три бутылки молока. И куда вот ей четвертую. У неё уже живот надулся».
Её собеседница советует покачать ребёнка, на что мать отвечает:
«Ой, нет, нет, это тяжело».
Архив ужасов: крики, побои и скандалы
Родственники начали фиксировать всё происходящее в семье: телефонные разговоры, странные реакции детей, скандалы. По их словам, Зборшевская не стеснялась кричать на малышей даже во время общения с ними. Архив становился всё толще, и семья обратилась в ПДН.
Дети были временно изъяты и отправлены в больницу. Однако спустя три недели малышей неожиданно вернули Зборшевской.
Визит журналистов: агрессия и разговор о психическом недуге
Чтобы понять, в каких условиях живут дети, съёмочная группа РЕН ТВ приехала к Зборшевской домой. Конфликт начался сразу же. Ольга уверяла журналистов, что дети находятся в полном порядке, а все обвинения – ложь.
Не осталась в стороне и её мать – женщина активно защищала дочь и рассказала о её давнем психическом заболевании.
По словам семьи отцов, именно это является причиной нестабильного поведения Ольги. Но подтверждать или опровергать диагноз предстоит специалистам и суду.
Что дальше? Судебная борьба за детей
Окончательное слово теперь за судом. Два отца уже готовят обращения, где будут добиваться того, чтобы дети жили с ними или хотя бы были изъяты из-под опеки матери.
Зборшевская же заявляет, что намерена бороться до конца – она не собирается уступать и считает себя единственным человеком, который может воспитывать Лёшу и Ксюшу.
Дети – заложники взрослых
Эта история из Ростовской области стала очередным страшным примером того, как несовместимые характеры, обиды, психические проблемы и бюрократия превращают детей в заложников семейной войны.
Пока взрослые выясняют отношения, маленькие Лёша и Ксюша продолжают жить в атмосфере страха и нестабильности.
Будет ли у них шанс на спокойное детство — теперь зависит только от суда и работы органов опеки, которым предстоит доказать, что интересы детей действительно важнее всего.