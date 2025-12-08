08 декабря 2025, 17:39

Фото: IStock/evgenyatamanenko

В Ростовской области разворачивается настоящая семейная трагедия: сразу двое мужчин борются за право забрать своих детей у бывшей возлюбленной. Они уверяют, что мать малышей довела их до изнеможения и страха, а воспитание превратилось в цикл жестокости, унижений и побоев. Родственники собрали целый архив подтверждений, однако органы опеки, по словам семей, долгое время игнорировали тревожные сигналы. Лишь когда журналисты прорвались к женщине домой, стало ясно, почему дело стоит на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Мама! Помоги!»: что происходит в семье Неожиданные повороты судьбы: два романа и две беременности Материнство на фоне выплат: статус матери-одиночки и конфликт интересов Архив ужасов: крики, побои и скандалы Визит журналистов: агрессия и разговор о психическом недуге Что дальше? Судебная борьба за детей Дети – заложники взрослых

«Мама! Помоги!»: что происходит в семье

«Мама! Помоги, помоги», – кричит ребёнок на записи.

«Они хотят украсть детей, понимаете, украсть. Я этого не допускаю», – говорит женщина.

Фото: iStock/nixki

Неожиданные повороты судьбы: два романа и две беременности

«Через несколько часов мне звонят, говорят, что она вызвала полицию. Пишет заявление, что я ее избил… что дитя хотел забрать силой», – вспоминает отец Ксении Медведев.

Материнство на фоне выплат: статус матери-одиночки и конфликт интересов

«У неё все разговоры упираются только в деньги… у неё спрашиваешь, что Ксюша делает – «да ничего, в кроватке сидит», – говорят родственники.

Фото: iStock/Jelena Stanojkovic

«Она выпила три бутылки молока. И куда вот ей четвертую. У неё уже живот надулся».

«Ой, нет, нет, это тяжело».

Архив ужасов: крики, побои и скандалы

Визит журналистов: агрессия и разговор о психическом недуге

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Что дальше? Судебная борьба за детей

Дети – заложники взрослых