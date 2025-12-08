В Котельниках сосед убил мать и ее шестилетнего ребёнка из-за шума в квартире
В Котельниках сосед убил мать и ее шестилетнего сына из-за шума в квартире. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Трагедия случилась в доме на Сосновой улице. В одной из квартир обнаружили тела 34-летней Алины В. и её сына-первоклассника Кирилла. Они получили серьёзные травмы, в основном в области головы.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого — им оказался 32-летний сосед погибших, Евгений Г. По информации Следственного комитета Подмосковья, между Алиной и мужчиной был давний конфликт.
Евгений считал, что первоклассник и его мать создают много шума. Мужчина арестован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также: