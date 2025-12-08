Врачи рассказали о состоянии трёхлетней девочки, выброшенной отцом из окна

08 декабря 2025, 13:43

Девочка из Уфы, выброшенная с четвёртого этажа, готовится к выписке из больницы

Фото: Istock/Pogonici

Клиническое состояние трёхлетней девочки из Уфы, пострадавшей в результате падения с высоты, врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Российской детской клинической больницы Минздрава РФ.