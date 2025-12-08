Врачи рассказали о состоянии трёхлетней девочки, выброшенной отцом из окна
Клиническое состояние трёхлетней девочки из Уфы, пострадавшей в результате падения с высоты, врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Российской детской клинической больницы Минздрава РФ.
По словам представителя больницы, у ребёнка наблюдают выраженную положительную динамику. При поступлении у девочки были нарушения функций конечностей, но через полтора месяца движения почти полностью вернулись.
Сейчас она может ходить за руку с мамой на большие расстояния, а без поддержки делает несколько шагов. Помимо этого, у неё восстанавливаются речь и активность, она идёт на контакт, играет и улыбается. Следующий этап лечения — операция по устранению дефекта черепа в январе 2026 года. Сейчас девочка готовится к выписке.
Напомним, что инцидент произошёл в Уфе в начале октября. Психически нестабильный мужчина выбросил свою трёхлетнюю дочь с четвертого этажа.
Читайте также: