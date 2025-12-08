В Чите школьника госпитализировали после подзатыльника от учителя
В Чите школьник попал в больницу с сотрясением мозга после удара учителя
В Чите учитель ударил школьника по затылку. Как сообщает газета «Вечорка», ребёнок неделю лечился в больнице с сотрясением мозга.
Инцидент произошёл 13 ноября на уроке литературы. Ученик случайно задел педагога замком от кофты. Учитель Дмитрий Валерьевич С. в ответ ударил мальчика по затылку со словами: «Получай ответку!».
После удара у школьника онемели зубы, а затем появились мурашки по телу. Вечером у мальчика началась тошнота. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Мать пострадавшего подала в полицию заявление о побоях.
«Это не было случайностью, учитель намеренно хотел сделать ребёнку больно», — заявила она.Педагог написал заявление об увольнении. Родители требуют его полного отстранения от работы с детьми. В 2017 году коллеги уже обвиняли учителя в непрофессионализме, но он сохранил должность.