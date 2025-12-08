В Чите школьника госпитализировали после подзатыльника от учителя

08 декабря 2025, 15:47

В Чите школьник попал в больницу с сотрясением мозга после удара учителя

Фото: Istock/utah778

В Чите учитель ударил школьника по затылку. Как сообщает газета «Вечорка», ребёнок неделю лечился в больнице с сотрясением мозга.





Инцидент произошёл 13 ноября на уроке литературы. Ученик случайно задел педагога замком от кофты. Учитель Дмитрий Валерьевич С. в ответ ударил мальчика по затылку со словами: «Получай ответку!».



После удара у школьника онемели зубы, а затем появились мурашки по телу. Вечером у мальчика началась тошнота. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Мать пострадавшего подала в полицию заявление о побоях.

«Это не было случайностью, учитель намеренно хотел сделать ребёнку больно», — заявила она.