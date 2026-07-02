История Розалинн МакГиннис остается одной из самых тяжелых семейных драм в современной истории США. В десять лет она исчезла по пути в школу. Домой ребенок так и не вернулся. Почти два десятилетия близкие не знали, жива ли девочка. Позже выяснилось, что бывший отчим держал ее рядом силой, лишал связи с внешним миром и годами запугивал. За это время Розалинн родила девятерых детей и жила в постоянном страхе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Новый муж матери принес в семью страх
Розалинн росла в американском Спрингфилде вместе с матерью Гэйлой. Когда девочке было около десяти лет, женщина познакомилась с Генри Пиэттом. Вскоре пара поженилась. После свадьбы семья переехала в другой штат. С этого момента жизнь матери и дочери резко изменилась. По данным американских СМИ и материалов суда, Генри начал жестко контролировать дом. Он избивал супругу и издевался над ребенком. Со временем Гэйла решила уйти. Она забрала дочь и попыталась начать все заново. Родные надеялись, что худшее осталось позади.
Исчезновение по дороге в школу
В январе 1997 года Розалинн отправилась на занятия. До школы она не дошла. Позже следствие установило, что к похищению причастен сын Генри от первого брака. Сначала девочку привезли в гостиницу. Там ее уже ждал бывший отчим. Он сказал ребенку, что мать больше не хочет ее видеть. Затем запретил даже думать о возвращении домой. Гэйла сразу обратилась в полицию. Правоохранители начали розыск и быстро заподозрили Генри. Однако найти девочку тогда не смогли.
Годы насилия и полной изоляции
Чтобы сломать волю Розалинн, похититель использовал страх и жестокость. Он заставлял ее менять внешность, красить волосы и представляться чужими именами. Бывший отчим постоянно переезжал. Так он пытался скрыться от полиции и оторвать жертву от любого шанса на помощь. Иногда они жили в старом автофургоне. По версии следствия, Генри принуждал девочку просить милостыню. Полученные деньги он тратил на алкоголь и наркотики. Любое неповиновение заканчивалось побоями. Постепенно контроль охватил всю ее жизнь.
Девять детей и жизнь под угрозами
С годами Розалинн выросла, но свободу так и не получила. Она оставалась рядом с человеком, который похитил ее в детстве. За это время женщина родила девятерых детей. Каждый день проходил под давлением. Любой шаг требовал его разрешения. По данным источников, похититель внушал ей, что побег приведет к еще более страшным последствиям. Он держал под контролем передвижения, разговоры и контакты с другими людьми. Изоляция работала не хуже насилия. Из-за этого Розалинн долго не могла обратиться за помощью.
Побег спустя почти двадцать лет
Через много лет ей все же удалось вырваться. Этот побег стал концом долгого кошмара. После спасения Розалинн рассказала о пережитом. Следователи заново восстановили цепочку событий. Тогда страна узнала, что произошло с девочкой, которая пропала по дороге в школу. Именно этот момент сделал дело одним из самых обсуждаемых в США. Людей потряс не только срок плена. Не меньший ужас вызвал тот факт, что преступник годами скрывал жертву и полностью подчинял ее своей воле.