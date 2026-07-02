02 июля 2026, 03:32

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

История Розалинн МакГиннис остается одной из самых тяжелых семейных драм в современной истории США. В десять лет она исчезла по пути в школу. Домой ребенок так и не вернулся. Почти два десятилетия близкие не знали, жива ли девочка. Позже выяснилось, что бывший отчим держал ее рядом силой, лишал связи с внешним миром и годами запугивал. За это время Розалинн родила девятерых детей и жила в постоянном страхе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Новый муж матери принес в семью страх Исчезновение по дороге в школу Годы насилия и полной изоляции Девять детей и жизнь под угрозами Побег спустя почти двадцать лет

Новый муж матери принес в семью страх

Исчезновение по дороге в школу

Фото: iStock/feri ferdinan

Годы насилия и полной изоляции

Девять детей и жизнь под угрозами

Побег спустя почти двадцать лет