На северо-западе Москвы авария с участием двух грузовиков парализовала движение
В Москве на Живописном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала Mercedes и фургона «Газель». Telegram-канал «Агентство «Москва» сообщает, что авария серьёзно осложнила обстановку на северо-западе города.
От удара малотоннажный грузовой автомобиль опрокинулся на бок и частично перекрыл проезжую часть. В результате ДТП один человек получил тяжёлые травмы. Медики оперативно прибыли на место и оказали пострадавшему необходимую помощь.
Сообщается, что инцидент произошёл в часы пик, поэтому авария создала значительные затруднения для движения транспорта. В настоящий момент на мосту образовалась многокилометровая пробка, автомобилисты вынуждены объезжать место столкновения по соседним улицам. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Накануне в Красноярском крае автобус попал в ДТП. В момент аварии в салоне транспортного средства находились 27 детей.
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