В Бурятии у школьника изо рта пошла пена с кровью после курения вейпа
В Бурятии школьник попал в реанимацию после курения вейпа. Как сообщает Telegram-канал Mash, у подростка изо рта пошла пена с кровью и начались судороги.
Накануне медики экстренно госпитализировали 14-летнего парня. Врачи диагностировали у него острую гипоксию — кислородное голодание мозга — после использования электронной сигареты. Если бы специалисты не успели вовремя, у школьника мог случиться инсульт.
Медицинские работники доставили подростка в республиканский наркологический диспансер. Парень поступил с явными симптомами инсульта: он не мог говорить, путал слова и фразы. Позже нейрохирург исключил этот диагноз. Сейчас школьник остаётся в больнице, его состояние стабильно.
Следует отметить, что это уже второй подобный случай. До этого в Санкт-Петербурге 14-летний школьник попал в больницу после курения вейпа с такими же симптомами.
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