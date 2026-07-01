В Бурятии у школьника изо рта пошла пена с кровью после курения вейпа

01 июля 2026, 14:26

В Бурятии 14-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию после курения вейпа

Фото: Istock/HAZEMMKAMAL

В Бурятии школьник попал в реанимацию после курения вейпа. Как сообщает Telegram-канал Mash, у подростка изо рта пошла пена с кровью и начались судороги.