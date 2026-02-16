«Мама, я скоро буду»: жестокая расправа над беременной студенткой всколыхнула Россию. Кто и за что убил девушку?
7 июля 2025 года 20-летняя Анна (все имена в статье изменены — прим.ред.) отправилась в Иркутск, чтобы подать документы в институт и приблизиться к своей мечте. Она пообещала матери вернуться к вечеру и в 13:44 написала: «Мама, я скоро буду», после чего исчезла. Спустя время выяснилось, что за этим коротким сообщением скрывалась трагедия, в которой оказался замешан её возлюбленный. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Мама, я скоро буду»
Для Алины этот день должен был стать началом новой жизни. Выпускница с красным дипломом, энергичная и улыбчивая, она строила планы, собиралась продолжить учёбу и уверенно шла к цели. Из посёлка Первомайский девушка поехала в Иркутск — подать документы в вуз.
С матерью у неё была особая связь: Алина всегда писала, когда доехала, когда вышла, когда направляется домой. 7 июля всё шло по привычному сценарию. До момента, пока в 13:44 не пришло короткое сообщение: «Мама, я скоро буду». После этого телефон замолчал.
Тревога у матери нарастала с каждой минутой.
Что было ранее
Накануне отъезда мать слышала разговор дочери с её 22-летним молодым человеком Даниилом. Ссоры между ними стали почти постоянными. Парень ревновал, пытался контролировать, запрещал строить планы — будь то учёба или получение водительских прав.
«Я слышала их разговор перед её отъездом, — вспоминает женщина. — Он снова ревновал, снова давил. Мне всё это не нравилось. Материнское сердце чувствовало беду».
Когда Алина перестала отвечать, мать начала звонить без остановки — и дочери, и Даниилу. Не получив ответа, она обратилась к знакомым, связалась с водителями маршруток, а затем — с полицией.
Подозрительное место у дома
Оперативники отправились в деревню Большой Луг, где проживал Даниил. Служебная собака указала на участок земли возле его дома. Там, под слоем грунта, обнаружили тело пропавшей. Девушка была задушена, а её тело завернуто в линолеум.
Следствие установило: в день исчезновения между молодыми людьми вспыхнул конфликт на почве ревности. Во время следственного эксперимента Даниил признался:
«Я приревновал. Мы начали кричать друг на друга. Я схватил её за горло».
После произошедшего он попытался уйти от ответственности — сначала улетел в Москву, затем перебрался в Курскую область. Однако его задержали.
Шокирующее известие
Позднее вскрылась ещё одна деталь: Анна была беременна. Эта информация стала дополнительным отягчающим обстоятельством в деле.
Мать погибшей не скрывает боли:
«Это был мой единственный ребёнок. Я хочу, чтобы он (Даниил – прим.ред.) понёс самое тяжёлое наказание».
13 февраля 2026 года 2-й Восточный окружной военный суд огласил приговор. Даниила признали виновным в убийстве беременной девушки, а также в неявке на военную службу в период мобилизации.
Суд назначил ему 23 года лишения свободы: пять лет он проведёт в тюрьме, ещё 18 — в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённому предстоит выплатить матери Анны 2,5 миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда.
История, которая начиналась с надежды и мечты о будущем, обернулась трагедией, оставившей после себя только боль и вопросы без ответа.