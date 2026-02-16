16 февраля 2026, 17:44

Фото: iStock/sreeyashlohiya

7 июля 2025 года 20-летняя Анна (все имена в статье изменены — прим.ред.) отправилась в Иркутск, чтобы подать документы в институт и приблизиться к своей мечте. Она пообещала матери вернуться к вечеру и в 13:44 написала: «Мама, я скоро буду», после чего исчезла. Спустя время выяснилось, что за этим коротким сообщением скрывалась трагедия, в которой оказался замешан её возлюбленный. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





«Мама, я скоро буду»

Фото: iStock/simpson33

Что было ранее

«Я слышала их разговор перед её отъездом, — вспоминает женщина. — Он снова ревновал, снова давил. Мне всё это не нравилось. Материнское сердце чувствовало беду».

Подозрительное место у дома

«Я приревновал. Мы начали кричать друг на друга. Я схватил её за горло».

Фото: iStock/kieferpix

Шокирующее известие

«Это был мой единственный ребёнок. Я хочу, чтобы он (Даниил – прим.ред.) понёс самое тяжёлое наказание».