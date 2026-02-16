Умерла бабушка, над которой жестоко издевались дети

16 февраля 2026, 15:26

В Нижнем Новгороде умерла пенсионерка, которую осенью избили подростки

Фото: iStock/LSOphoto

В Нижнем Новгороде скончалась пожилая женщина, ставшая жертвой жестокого нападения со стороны подростков осенью прошлого года. Об этом сообщает NN.RU.