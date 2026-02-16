Достижения.рф

Умерла бабушка, над которой жестоко издевались дети

В Нижнем Новгороде умерла пенсионерка, которую осенью избили подростки
Фото: iStock/LSOphoto

В Нижнем Новгороде скончалась пожилая женщина, ставшая жертвой жестокого нападения со стороны подростков осенью прошлого года. Об этом сообщает NN.RU.



По данным издания, после издевательств пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. Сначала она находилась в районной больнице, а затем ее перевели в областной центр. Недавно пострадавшая умерла в отделении сестринского ухода больницы № 12. Причина ее смерти не уточняется.

Напомним, осенью прошлого года 13-летний подросток в присутствии друзей напал на одинокую пенсионерку. Он сломал ей конечности и побрил налысо. Вместо того чтобы вмешаться, другие несовершеннолетние снимали происходящее на видео.

Позже полиция арестовала женщину, которая могла подстрекать детей к избиению пенсионерки. Возбуждались уголовные дела по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления и причинении вреда средней тяжести здоровью.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0