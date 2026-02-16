В Нижегородской области пожар в частном доме в унёс жизни двоих детей
В селе Трофимово Лысковского муниципального округа Нижегородской области случился пожар в частном доме, который унёс жизни двоих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Пожарные расчёты оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Огнеборцы локализовали пламя и не дали ему перекинуться на соседние постройки, однако огонь успел охватить 48 квадратных метров дома.
После ликвидации открытого горения при обследовании задымлённых помещений спасатели обнаружили тела двоих детей. Погибшими оказались пятилетняя девочка и семилетний мальчик. На месте трагедии работают дознаватели МЧС, следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.
