Мужчину осудят по делу о групповом изнасиловании девушки в Москве

16 февраля 2026, 17:02

Мужчину осудят по делу о групповом изнасиловании девушки в 2012 году в Москве

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Москве направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в групповом изнасиловании и ограблении девушки, совершённых в 2012 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета.