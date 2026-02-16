Мужчину осудят по делу о групповом изнасиловании девушки в Москве
В Москве направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в групповом изнасиловании и ограблении девушки, совершённых в 2012 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета.
По данным следствия, ночью 21 сентября 2012 года двое злоумышленников напали на знакомую им девушку и изнасиловали её, после чего забрали телефон и скрылись. Возбудили дело по статьям об изнасиловании и грабеже.
Тем временем в Челябинске раскрыли убийство 15-летней девочки, совершённое в 2006 году. Как уточнили в региональном управлении СК, тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в мае того же года в реке Миасс у дома на улице 50-летия ВЛКСМ.
Девочка была сиротой, близких родственников у неё не оказалось, и тогда установить подозреваемых не удалось.
Читайте также: