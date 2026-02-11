11 февраля 2026, 15:11

Фото: iStock/IndiaUniform

Стрельба в индустриальном техникуме Анапы обернулась паникой, прощальными сообщениями родным и десятками выстрелов в стенах учебного заведения. Студенты прятались под столами, а в коридорах звучали хлопки, которые сначала приняли за что-то безобидное. Что известно о нападении, количестве жертв и самом стрелке — в материале «Радио 1».





Содержание Студенты прощались с родными Более десятка выстрелов и несколько перезарядок Число пострадавших растёт, есть погибший Личность стрелка

Студенты прощались с родными

Более десятка выстрелов и несколько перезарядок

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

«Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан», — сказано в сообщении.

Число пострадавших растёт, есть погибший

Фото: iStock/maxim4e4ek

Личность стрелка