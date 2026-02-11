«Мамочка, спасибо за всё. У нас теракт»: студент устроил стрельбу в техникуме Анапы. Что известно о его мотивах, пострадавших и погибшем?
Стрельба в индустриальном техникуме Анапы обернулась паникой, прощальными сообщениями родным и десятками выстрелов в стенах учебного заведения. Студенты прятались под столами, а в коридорах звучали хлопки, которые сначала приняли за что-то безобидное. Что известно о нападении, количестве жертв и самом стрелке — в материале «Радио 1».
Студенты прощались с родными
Во время вооружённого нападения учащиеся писали родным сообщения, которые больше напоминали прощание. Фраза «Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо за всё. У нас ТЕРРАКТ в АИТе» быстро разошлась по чатам и соцсетям.
По словам очевидцев, многие студенты прятались под столами и в аудиториях, пытаясь укрыться от стрелка. В здании началась паника, преподаватели и учащиеся не сразу понимали, что происходит.
Более десятка выстрелов и несколько перезарядок
Студент, напавший на Анапский индустриальный техникум, успел сделать 13 выстрелов: десять в коридоре и ещё три — на улице, пока его не задержали. Он шесть раз перезарядил ружье в процессе.
По данным регионального управления МВД, студент открыл стрельбу из неустановленного оружия в холле заведения.
«Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан», — сказано в сообщении.
Также уточняется, что стрелок ранил троих человек, пострадавших госпитализировали в городскую больницу.
Число пострадавших растёт, есть погибший
Информация о числе пострадавших разнилась. Сначала сообщалось, что двое человек, предварительно, ранены при стрельбе рядом с техникумом в Анапе на улице Промышленной.
Затем в официальном сообщении МВД появились сведения о троих пострадавших.
После этого Telegram-канал SHOT уточнил, один человек погиб в результате стрельбы в анапском техникуме, ещё двое пострадали. Погибшим оказался охранник учебного заведения, что подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Впоследствии появилась информация о пяти пострадавших при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы. Один из них находится в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Всех доставили в городскую больницу.
Личность стрелка
По предварительным данным, теракт устроил молодой человек 2008 года рождения по имени Илья. Сообщается, что в школе он учился на тройки и имел проблемы с однокурсниками. Также утверждается, что подросток переживал из-за развода родителей.
В день нападения он пошёл на занятия ко второй смене. Его мама узнала о случившемся во время разговора с журналистами.
По предварительной информации, охотничье ружьё ТОЗ-34ЕР могло принадлежать его деду, который иногда брал внуков с собой на охоту.
Также незадолго до нападения Илья опубликовал в соцсетях фотографии тех, кто ранее совершал схожие налёты на учебные заведения. Тем самым он предупредил о своих намерениях.
Уже после публикации материала, в 15:16, появилась новая информация о мотивах преступления. Как пишет Telegram-канал Mash, студент устроил стрельбу из-за невыданного ему диплома. Выяснилось, что он дал взятку в 500 тысяч рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули.
Расследованием дела занимаются правоохранительные органы и силовые структуры. В скором времени задержанного вызовут на допрос.