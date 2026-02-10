10 февраля 2026, 05:21

В Барнауле в лифте многоквартирного дома произошел конфликт, который быстро стал резонансным. Родные пострадавшего парня с ДЦП заявили об избиении со стороны тренера-боксера, тогда как сам спортсмен назвал происходящее «фейком». Подробности – в материале «Радио 1».





Что произошло в лифте

«Максим выскочил из лифта, а тот погнался за ним. Макс, добежав до конца коридора, понял, что это не его этаж и смог увернуться от боксера», — передают слова очевидцев.

«Это все фейки!»: версия Дмитрия Сухотского

«Это все фейки! Мне уже надоели звонить. На видео не я. У нас хулиганов много живет, которые не любят меня. Орут, буянят, визжат в подъезде. Это все в моем доме произошло, в моем подъезде. Скоро всему миру капут будет с такими видюшками», — сказал Дмитрий.

Избиение всё-таки было

«Ничего такого там не случилось. Он был пьян и сам до меня докопался. Я пару раз ударил его по туловищу, а потом выставил из лифта. Они со своей подругой постоянно шумят. Уже после потасовки ко мне обращалась домоуправитель, которая просила сходить наверх и разобраться с ними. Но я не пошел, чтоб потом не говорили, что я хожу и угрожаю кому-то, запугиваю. Но честно, они уже всех достали», — приводит издание слова Дмитрия.

Официальные сведения: проверка и уголовное дело

«Сотрудники отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений. 6 февраля пострадавший 2002 года рождения после инцидента, произошедшего в лифте одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе, обратился в полицию. Заявление зарегистрировано 6 февраля», — говорится в официальном сообщении.

«В настоящее время следователями СК и оперативными сотрудниками полиции участники инцидента установлены, с ними проводятся неотложные следственные действия. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.