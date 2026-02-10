«Скоро всему миру капут будет»: боксёр избил парня с ДЦП в лифте многоэтажки Барнаула и выдал противоречивые версии. Подробности
В Барнауле в лифте многоквартирного дома произошел конфликт, который быстро стал резонансным. Родные пострадавшего парня с ДЦП заявили об избиении со стороны тренера-боксера, тогда как сам спортсмен назвал происходящее «фейком». Подробности – в материале «Радио 1».
Что произошло в лифте
Первые сообщения о случившемся появились в Telegram-канале «Осторожно новости», куда обратились родственники пострадавшего. По их словам, вечером 6 февраля житель Барнаула по имени Максим поднимался на лифте многоэтажного дома к знакомым. Вместе с ним в кабине находился тренер по боксу Дмитрий Сухотский, который, как утверждается, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время поездки Дмитрий заговорил с Максимом, однако тот не понял его слов и лишь улыбнулся. После этого, как утверждают родные, парень получил несколько ударов. Он попытался ответить, но противостоять не смог.
«Максим выскочил из лифта, а тот погнался за ним. Макс, добежав до конца коридора, понял, что это не его этаж и смог увернуться от боксера», — передают слова очевидцев.
Сообщается, что Максим получил рассечение брови от ключей, которые находились в руках нападавшего. После случившегося пострадавший написал заявление в полицию. Родные также подчеркивают, что парень страдает ДЦП.
«Это все фейки!»: версия Дмитрия Сухотского
«Комсомольская правда» связалась с Дмитрием Сухотским, имя которого фигурирует в этой истории. Сам он категорически отверг обвинения и заявил, что не имеет отношения к произошедшему.
«Это все фейки! Мне уже надоели звонить. На видео не я. У нас хулиганов много живет, которые не любят меня. Орут, буянят, визжат в подъезде. Это все в моем доме произошло, в моем подъезде. Скоро всему миру капут будет с такими видюшками», — сказал Дмитрий.
Избиение всё-таки было
При этом издание «Банкфакс» приводит другую версию слов Дмитрия Сухотского, из которой следует, что конфликт все же имел место.
«Ничего такого там не случилось. Он был пьян и сам до меня докопался. Я пару раз ударил его по туловищу, а потом выставил из лифта. Они со своей подругой постоянно шумят. Уже после потасовки ко мне обращалась домоуправитель, которая просила сходить наверх и разобраться с ними. Но я не пошел, чтоб потом не говорили, что я хожу и угрожаю кому-то, запугиваю. Но честно, они уже всех достали», — приводит издание слова Дмитрия.
Известно, что Дмитрий Сухотский — бывший профессиональный боксер. Он завоевывал титулы чемпиона России, становился межконтинентальным чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации). В настоящее время у него собственная школа, где тренируются спортсмены разных возрастов.
Официальные сведения: проверка и уголовное дело
Правоохранительные органы Алтайского края отреагировали на распространившиеся в сети видео и заявления.
«Сотрудники отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений. 6 февраля пострадавший 2002 года рождения после инцидента, произошедшего в лифте одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе, обратился в полицию. Заявление зарегистрировано 6 февраля», — говорится в официальном сообщении.
Также в полиции сообщили, что пострадавшего направили на судебно-медицинское обследование для определения степени тяжести вреда здоровью.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
«В настоящее время следователями СК и оперативными сотрудниками полиции участники инцидента установлены, с ними проводятся неотложные следственные действия. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.
Разбирательство по делу продолжается.