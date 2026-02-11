Патологоанатом-кришнаит изнасиловал школьницу после «свадьбы» на Урале: как он объяснил свой поступок и какое наказание понёс?
Тайный «брачный обряд» в общине кришнаитов закончился тюремным сроком. В Екатеринбурге вынесли приговор патологоанатому за изнасилование школьницы после «свадьбы» в коттедже друга. Подробности – в материале «Радио 1».
«Свадьба» и «супружеский долг»
33-летний заведующий патологоанатомическим отделением Детской клинической больницы №9 Сергей Окладников в свободное от работы время возглавлял группу в общине кришнаитов. Туда более 10 лет ходила семейная пара, а потом стала брать с собой 12-летнюю дочь. В декабре 2024 года мужчина начал общаться с подростком, а когда та заболела и перестала посещать собрания, начал переписываться с ней в Telegram.
В январе 2025 года Окладников пригласил девочку в коттедж друга в посёлке Большой Исток, где провёл «брачный обряд».
«Эта «свадьба», если можно её так назвать, прошла 11 января в коттедже друга Сергея Окладникова в посёлке Большой Исток. Ровно через неделю врач написал Марине и попросил её приехать к нему домой на улице Металлургов, чтобы «исполнить супружеский долг». Девочка согласилась, но потом обо всем узнали её родители. 13 февраля Сергей Окладников рассказал обо всем следователям, но свою вину по статье «Изнасилование» отрицал», – рассказал знакомый с ситуацией источник «КП-Екатеринбург».
«Не сдержался»: признание, отказ от вины и апелляция
После того, как Окладников начал отрицать факт изнасилования, он подал апелляционную жалобу, в которой настаивал, что знал о возрасте школьницы, но считал, что её внешность позволяет переквалифицировать его действия на более мягкую статью, а именно – о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста.
Также мужчина извинился перед родителями девочки, но отец пострадавшей не принял его слова. Позднее областной суд отказал осуждённому в переквалификации дела и смягчении наказания, но снизил срок ограничения свободы после отбытия наказания до одного года и пяти месяцев.
Адвокат Окладникова Руслан Сунгватулов отказался от общения с журналистами, но подтвердил намерение подать кассационную жалобу.