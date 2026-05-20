Маньяк насиловал её 26 часов: шокирующая исповедь женщины, сумевшей выжить
В ноябре 1984 года Лиза Ноланд-Маквей столкнулась со смертельной угрозой. Её похитил Бобби Джо Лонг — преступник, чьи зверские нападения на женщин потрясли всю страну. Девушка стала первой жертвой, которой удалось спастись после встречи с ним. Подробности — в материале «Радио 1».
Начало ужасаВсе началось весной 1984 года, когда пропала 19-летняя Нгеун Ти, которую близкие звали Пегги. Девушка жила в Южной Калифорнии. После смены в ночном клубе Tampa она поехала в общежитие колледжа, но домой так и не вернулась. Через несколько дней Пегги нашли мертвой на пустыре. На ней не было одежды. На шее следователи увидели затянутый шнур, а на коже — необычные красные волокна. Именно эта деталь стала первой важной зацепкой. Позже полиция вышла еще на несколько похожих эпизодов. У других погибших нашли такие же красные нити. Новых доказательств почти не было. Но каждый случай лишь усиливал тревогу: в городе, вероятно, действовал серийный убийца. Тогда следователи снова сосредоточились на волокнах, которые уже нельзя было считать случайной находкой.
Насиловал 28 часов3 ноября 1984 года Лиза после двойной смены в кафе не вернулась домой. В тот вечер она думала о самоубийстве: три года ее совращал любовник бабушки. По пути ей встретился незнакомый мужчина. Он силой затолкал девушку в машину, несмотря на крики и сопротивление. В какой-то момент жертва произнесла: «Делай, что хочешь, только не убивай меня». Позже следствие установило, что похитителем был Бобби Лонг. Он увез пленницу в свою квартиру и в течение 26 часов многократно ее насиловал.
Показания единственной выжившейЛиза позже вспоминала: маньяк часто жаловался на неудачи в отношениях с женщинами. Эти признания не казались ей странными. Девушка с первых часов плена пыталась расположить его к себе. Она придумала историю о том, что заботится о больном родителе, и надеялась вызвать у него сочувствие. Почему в итоге преступник решил не убивать пленницу, она не знает до сих пор. Но Ноланд уверена: её слова всё же затронули в нём что-то человеческое. Около 4:30 утра следующего дня Лонг снова затолкал девушку в машину. На этот раз он не бил её и даже разрешил одеться. Однако страдания не закончились. Он завязал ей глаза и выбросил на обочине. Лиза пришла в себя и сумела добраться до дома. Там она сразу рассказала бабушке о случившемся. Муж родственницы ей не поверил. Он решил, что девушка всё придумала. Зато полиция отнеслась к её словам серьёзно.
Именно показания Ноланд стали ключевыми для следствия. Она подробно описала похищение, насилие и самого нападавшего. В итоге девушка осталась единственной женщиной, которой удалось выжить после встречи с маньяком. Следователи начали проверять автомобили Dodge Magnum, которые могли фигурировать в деле. Вскоре эта работа дала результат. Недалеко от места исчезновения Ноланд нашли машину, которая точно совпадала с её описанием. 16 ноября 1984 года полицейские задержали Бобби Лонга у кинотеатра. Во время допросов он не смог внятно объяснить свои действия. После ареста его отправили в тюрьму, где он провёл 35 лет.
Новая главаВ 1994 году, спустя годы после страшного испытания, Лиза начала всё заново. Она устроилась в департамент парков и отдыха округа Хиллсборо. Через пять лет Ноланд перешла на работу в полицию и стала диспетчером. Позже она поступила в полицейскую академию. Карьера развивалась шаг за шагом. Она выросла от начинающего сотрудника до заместителя шерифа. В 2004 году судьба привела её в тот самый отдел, который когда-то вышел на след её похитителя и задержал его. Свою новую жизнь Лиза посвятила борьбе с сексуальными преступлениями.
В 2019 году казнили Бобби Джо Лонга — человека, который сломал жизнь Лизе. Она добилась права присутствовать при исполнении приговора. Для неё этот момент имел особое значение. Позже в интервью она призналась: перед казнью написала Лонгу письмо. В нём она благодарила его не из сочувствия, а по другой причине. Пережитое сделало её сильнее и подтолкнуло помогать женщинам, которые столкнулись с похожим насилием. Однако письмо жертва так и не передала. Перед входом в зал она разорвала его.