Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в одном регионе России

20 мая 2026, 15:08

Локомотив пассажирского состава сошел с рельсов под Саратовом

На Приволжской железной дороге произошло чрезвычайное происшествие. На перегоне Багаевка — Буркин зафиксировали сход локомотива пассажирского поезда № 14, следующего маршрутом Саратов — Сириус, сообщили в пресс-службе организации.





Для ликвидации последствий инцидента на место направили два восстановительных поезда. Все произошло сегодня в 11:02 по местному времени (10:02 мск).



Ранее подобный случай был в Пермском крае. Там на путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги, случился инцидент с участием грузовых вагонов и маневрового локомотива. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, 3 мая зафиксировали неконтролируемое движение семи грузовых вагонов.



В результате они столкнулись с маневровым локомотивом, что вызвало сход с рельсов четырех. Подвижной состав получил механические повреждения. К счастью, пострадавших нет, жертв удалось избежать.



