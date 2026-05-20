Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в одном регионе России
На Приволжской железной дороге произошло чрезвычайное происшествие. На перегоне Багаевка — Буркин зафиксировали сход локомотива пассажирского поезда № 14, следующего маршрутом Саратов — Сириус, сообщили в пресс-службе организации.
Для ликвидации последствий инцидента на место направили два восстановительных поезда. Все произошло сегодня в 11:02 по местному времени (10:02 мск).
Ранее подобный случай был в Пермском крае. Там на путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги, случился инцидент с участием грузовых вагонов и маневрового локомотива. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, 3 мая зафиксировали неконтролируемое движение семи грузовых вагонов.
В результате они столкнулись с маневровым локомотивом, что вызвало сход с рельсов четырех. Подвижной состав получил механические повреждения. К счастью, пострадавших нет, жертв удалось избежать.