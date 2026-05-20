Российская воспитательница получила условный срок за ожоги глаз у детей
Суд в Приморском крае приговорил воспитателя детского сада к полутора годам лишения свободы условно за ожоги глаз у пятерых детей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, женщина достоверно знала, что бактерицидный облучатель запрещается использовать в присутствии людей. При этом она все равно включила его в помещении группы и оставила детей без присмотра. В результате пятеро воспитанников получили термические ожоги роговицы глаз.
Подсудимую признали виновной по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ей также запретили заниматься воспитательно-педагогической деятельностью на один год.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области воспитатель детского сада обварила трехлетнего ребенка кипятком и привязывала его к стулу. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
