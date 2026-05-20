Зэки хотели организовать экстремистскую ячейку в российской колонии
О возбуждении уголовного дела в отношении двоих заключённых исправительной колонии №25 сообщили в УФСБ по Республике Коми. Их подозревают в создании и участии в экстремистской организации.
Фигуранты — неоднократно судимые выходцы из Центральной Азии и Закавказья. Один из них с 2009 года отбывает 20-летний срок за преступления против половой неприкосновенности и собственности, другой в 2023 году получил десять лет колонии за посягательство на жизнь и здоровье.
По данным следствия, находясь в колонии, мужчины выступали в роли активных участников международного движения, признанного в России экстремистским и запрещённого. Они пропагандировали среди других осуждённых криминальную идеологию, препятствовали сотрудникам учреждения в исполнении служебных обязанностей, систематически нарушали режим отбывания наказания и призывали спецконтингент к дезорганизации работы колонии, добиваясь послаблений.
Сейчас сотрудники УФСБ, УФСИН и МВД проводят следственные действия и проверяют причастность фигурантов к иным противоправным деяниям. Уголовное дело возбудили по статье «Создание экстремистской организации и участие в ней».
Читайте также: