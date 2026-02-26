Достижения.рф

Компания наняла уголовника водителем маршрутки, а он пьяный вывез маленькую пассажирку в лес и жестоко изнасиловал, угрожая ножом

Фото: iStock/Serhii Pyrohovskyi

Павел Соломин, который вышел из тюрьмы после отбывания наказания за изнасилование, получил шанс на новую жизнь, но не воспользовался им. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление против 12-летней девочки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Второй шанс и роковое решение

Тридцатипятилетний россиянин после выхода на свободу нашел работу водителем в частном транспортном предприятии в Омске. Его нанял владелец компании, который искал сотрудников в условиях нехватки кадров. Несмотря на темное прошлое и проблемы с алкоголем, Павел стал водителем маршрутки.

Кошмарный рейс

Однажды, в жаркий летний день, Соломин сел за руль «Газели», будучи сильно пьяным. На улице он заметил 12-летнюю девочку и предложил ей подвезти. Она, не подозревая о беде, согласилась. Однако вскоре поняла, что машина движется не в ту сторону. Когда школьница попросила остановиться, водитель проигнорировал её слова и заблокировал двери. Соломин вывез девочку в лес неподалёку от села Андреевка. Угрожая ножом, он изнасиловал её. После этого вернул обратно в город и высадил в людном месте, надеясь остаться незамеченным.

Фото: iStock/Alexandr Konovalov

Как поймали преступника

Вернувшись домой в слезах, девочка рассказала матери о случившемся. Женщина сразу обратилась в полицию. Хотя потерпевшая не запомнила номер машины, следователи быстро установили личность Соломина. С помощью камер наблюдения они выяснили, на каком автомобиле он ездил. Скоро Павла задержали. На допросе он признал свою вину, хотя пытался оправдаться.

«Она сказала, что ей 12 лет, но я не поверил», — сказал маньяк.

Следователи собрали все необходимые доказательства: провели экспертизы, которые подтвердили его причастность к преступлению.

Общественный резонанс

Эта история вызвала большой общественный резонанс. Люди были возмущены тем, что человек с таким прошлым получил доступ к работе с пассажирами, особенно с детьми. Этот случай поднял важный вопрос о том, как тщательно нужно проверять кандидатов на подобные должности и учитывать их биографию при трудоустройстве.

Фото: iStock/Iurii Kuzo

Первое преступление

Ранее он уже отбывал 4,5 года в колонии за аналогичное преступление. После содеянного ему грозит ещё более суровое наказание — по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14‑летнего возраста».
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0