Компания наняла уголовника водителем маршрутки, а он пьяный вывез маленькую пассажирку в лес и жестоко изнасиловал, угрожая ножом
Павел Соломин, который вышел из тюрьмы после отбывания наказания за изнасилование, получил шанс на новую жизнь, но не воспользовался им. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление против 12-летней девочки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Второй шанс и роковое решениеТридцатипятилетний россиянин после выхода на свободу нашел работу водителем в частном транспортном предприятии в Омске. Его нанял владелец компании, который искал сотрудников в условиях нехватки кадров. Несмотря на темное прошлое и проблемы с алкоголем, Павел стал водителем маршрутки.
Кошмарный рейсОднажды, в жаркий летний день, Соломин сел за руль «Газели», будучи сильно пьяным. На улице он заметил 12-летнюю девочку и предложил ей подвезти. Она, не подозревая о беде, согласилась. Однако вскоре поняла, что машина движется не в ту сторону. Когда школьница попросила остановиться, водитель проигнорировал её слова и заблокировал двери. Соломин вывез девочку в лес неподалёку от села Андреевка. Угрожая ножом, он изнасиловал её. После этого вернул обратно в город и высадил в людном месте, надеясь остаться незамеченным.
Как поймали преступникаВернувшись домой в слезах, девочка рассказала матери о случившемся. Женщина сразу обратилась в полицию. Хотя потерпевшая не запомнила номер машины, следователи быстро установили личность Соломина. С помощью камер наблюдения они выяснили, на каком автомобиле он ездил. Скоро Павла задержали. На допросе он признал свою вину, хотя пытался оправдаться.
«Она сказала, что ей 12 лет, но я не поверил», — сказал маньяк.
Следователи собрали все необходимые доказательства: провели экспертизы, которые подтвердили его причастность к преступлению.