В Петербурге задержали лжесотрудников ФСБ по делу о вымогательстве

26 февраля 2026, 13:30

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержали группировку, которая вымогала деньги у предпринимателя, представляясь сотрудниками ФСБ. Фигуранты заключены под стражу.





Как сообщили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники требовали у бизнесмена денежные средства в особо крупном размере. Их деятельность пресекли в ходе оперативно-разыскных мероприятий.



Силовики изъяли у фигурантов более 10 килограммов наркотических средств, огнестрельное оружие, боеприпасы, деньги и оргтехнику. Возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве в особо крупном размере и покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемых арестовали, расследование продолжается.

