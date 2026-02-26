Пьяный россиянин угрожал продавцу битой ради кражи бутылки водки

26 февраля 2026, 14:58

В Прокопьевске мужчина с битой совершил разбойное нападение на магазин

Фото: Istock/Sergey Cherevko

В Прокопьевске мужчина с битой похитил алкоголь из супермаркета, но не успел им воспользоваться. Подробности сообщает УМВД по Кемеровской области.