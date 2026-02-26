Пьяный россиянин угрожал продавцу битой ради кражи бутылки водки
В Прокопьевске мужчина с битой похитил алкоголь из супермаркета, но не успел им воспользоваться. Подробности сообщает УМВД по Кемеровской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл в одном из магазинов города. Посетитель взял с витрины бутылку водки и поспешил покинуть торговый зал. Сотрудница магазина попыталась преградить ему путь. В ответ мужчина продемонстрировал бейсбольную биту и скрылся с похищенным.
Личность подозреваемого стражи порядка установили в кратчайшие сроки и задержали его. Выяснилось, что перед походом в магазин 52-летний горожанин поссорился с супругой и уже успел употребить спиртное. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о разбое. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
