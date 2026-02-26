В Уфе прокуратура начала проверку после того, как лифт едва не придавил человека
В Уфе лифт едва не придавил человека в доме на улице Менделеева, 122. Как сообщает Telegram-канал Ufa_rb, по факту происшествия прокуратура начала проверку.
Инцидент произошел вечером в четвертом подъезде, где замена лифтового оборудования не проводилась, в отличие от остальных подъездов дома. Прокуратура Кировского района Уфы установит обстоятельства случившегося и проверит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ.
Надзорное ведомство также даст оценку действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность эксплуатации лифтов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
