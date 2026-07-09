09 июля 2026, 03:21

Фото: iStock/Santi Wiwatchaikul

В Ленинградской области полиция раскрыла шокирующую историю в семье с четырьмя детьми. По предварительным данным, 50-летняя женщина с декабря 2020 года скрывала смерть супруга и почти три года спала с его мумией в одной комнате. Проверка инспектора по делам несовершеннолетних вскрыла новые детали: в спальне нашли алтарь с египетской символикой, а дети рассказали о запретах и страхе. Подробнее читайте в беседе «Радио 1».





Содержание Что произошло в доме в Ленобласти Как нашли мумию мужа Почему дети молчали о смерти отца Что следователи нашли в спальне Что известно о семье Что будет дальше

Что произошло в доме в Ленобласти

Как нашли мумию мужа

Почему дети молчали о смерти отца

Фото: iStock/hxdbzxy

Что следователи нашли в спальне

Что известно о семье

Фото: iStock/kieferpix

Что будет дальше