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Мать четверых детей три года спала с мумией мужа: когда в дом вошел инспектор, вскрылись жуткие тайны семьи

Фото: iStock/Santi Wiwatchaikul

В Ленинградской области полиция раскрыла шокирующую историю в семье с четырьмя детьми. По предварительным данным, 50-летняя женщина с декабря 2020 года скрывала смерть супруга и почти три года спала с его мумией в одной комнате. Проверка инспектора по делам несовершеннолетних вскрыла новые детали: в спальне нашли алтарь с египетской символикой, а дети рассказали о запретах и страхе. Подробнее читайте в беседе «Радио 1».



Что произошло в доме в Ленобласти

Глава семьи умер еще в декабре 2020 года. Перед этим между супругами вспыхнула ссора. По предварительной информации, после конфликта мужчина внезапно упал на пол и перестал подавать признаки жизни.

Жена сначала решила, что он притворяется. Через несколько часов ситуация не изменилась. Дети поняли, что случилось что-то серьезное, и предложили сообщить о смерти отца. Мать отказалась. Она завернула тело в одеяло и перенесла в свою спальню. С того момента женщина хранила труп мужа в комнате и спала с ним в одной кровати вплоть до февраля 2024 года.

Как нашли мумию мужа

История вскрылась 1 февраля 2024 года. В дом пришел инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Во время проверки он зашел в комнату хозяйки и нашел завернутое в одеяло мумифицированное тело. Явных следов насильственной смерти специалисты не увидели.

Почему дети молчали о смерти отца

В семье росли четверо детей: две девочки и два мальчика. По словам источников, мать запрещала им говорить кому-либо о случившемся. Она пугала детей психиатрической клиникой и не разрешала заходить в комнату, где лежал отец. После смерти супруга женщина почти не занималась детьми, часто закрывалась у себя и вела себя странно. При этом семья уже находилась на контроле как неблагополучная. Известно, что в июне 2021 года дети ушли из школы и около двух с половиной лет нигде не учились.

Фото: iStock/hxdbzxy

Что следователи нашли в спальне

В комнате, где лежала мумия, сотрудники нашли необычный алтарь. Женщина увлекалась мистическими практиками и символикой Древнего Египта. На подоконнике стояли статуэтки, картины и предметы с египетскими мотивами. Отдельное место хозяйка отвела под символику, связанную с богами Нила. Возле тела на полу заметили предмет, похожий на «крест Анубиса».

Интерес к странной религии возник у супругов еще при жизни мужа. Они проводили дома разные ритуалы. По одной из версий, женщина не решалась похоронить супруга из страха перед психиатрической клиникой.

Что известно о семье

Семья жила в частном доме в деревне. Женщина работала ветеринарным врачом и держала много животных: собак, кошек, кроликов, козу и птиц. По информации СМИ, покойный супруг раньше возглавлял фирму и занимал пост генерального директора. Позже у него начались финансовые трудности, из-за чего он ушел с работы. Затем ухудшилось здоровье: у мужчины стали отниматься ноги, он все реже выходил из дома. Незадолго до смерти, в декабре 2020 года, он сильно обморозил ноги. За медицинской помощью, как сообщают журналисты, не обратился и лечился сам. Источники утверждают, что в семье случалось насилие. По их словам, мужчина поднимал руку на жену и детей.

Фото: iStock/kieferpix

Что будет дальше

Расследование этой жуткой истории в Ленинградской области завершилось. Экспертиза установила точную причину смерти мужчины, а действиям матери четверых детей была дана правовая оценка. После вскрывшихся обстоятельств семье было уделено особое внимание со стороны правоохранительных органов и социальных служб. Судьба детей больше не остается под вопросом: им уже оказывают необходимую помощь, а их дальнейшее устройство находится под контролем специалистов.
Дарья Осипова

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