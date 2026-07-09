Мать четверых детей три года спала с мумией мужа: когда в дом вошел инспектор, вскрылись жуткие тайны семьи
В Ленинградской области полиция раскрыла шокирующую историю в семье с четырьмя детьми. По предварительным данным, 50-летняя женщина с декабря 2020 года скрывала смерть супруга и почти три года спала с его мумией в одной комнате. Проверка инспектора по делам несовершеннолетних вскрыла новые детали: в спальне нашли алтарь с египетской символикой, а дети рассказали о запретах и страхе. Подробнее читайте в беседе «Радио 1».
Что произошло в доме в ЛенобластиГлава семьи умер еще в декабре 2020 года. Перед этим между супругами вспыхнула ссора. По предварительной информации, после конфликта мужчина внезапно упал на пол и перестал подавать признаки жизни.
Жена сначала решила, что он притворяется. Через несколько часов ситуация не изменилась. Дети поняли, что случилось что-то серьезное, и предложили сообщить о смерти отца. Мать отказалась. Она завернула тело в одеяло и перенесла в свою спальню. С того момента женщина хранила труп мужа в комнате и спала с ним в одной кровати вплоть до февраля 2024 года.
Как нашли мумию мужаИстория вскрылась 1 февраля 2024 года. В дом пришел инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Во время проверки он зашел в комнату хозяйки и нашел завернутое в одеяло мумифицированное тело. Явных следов насильственной смерти специалисты не увидели.
Почему дети молчали о смерти отцаВ семье росли четверо детей: две девочки и два мальчика. По словам источников, мать запрещала им говорить кому-либо о случившемся. Она пугала детей психиатрической клиникой и не разрешала заходить в комнату, где лежал отец. После смерти супруга женщина почти не занималась детьми, часто закрывалась у себя и вела себя странно. При этом семья уже находилась на контроле как неблагополучная. Известно, что в июне 2021 года дети ушли из школы и около двух с половиной лет нигде не учились.
Что следователи нашли в спальнеВ комнате, где лежала мумия, сотрудники нашли необычный алтарь. Женщина увлекалась мистическими практиками и символикой Древнего Египта. На подоконнике стояли статуэтки, картины и предметы с египетскими мотивами. Отдельное место хозяйка отвела под символику, связанную с богами Нила. Возле тела на полу заметили предмет, похожий на «крест Анубиса».
Интерес к странной религии возник у супругов еще при жизни мужа. Они проводили дома разные ритуалы. По одной из версий, женщина не решалась похоронить супруга из страха перед психиатрической клиникой.