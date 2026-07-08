Лобовое ДТП под Петербургом полностью перекрыло движение на трассе
В Приозерском районе Ленинградской области лобовое столкновение отечественного внедорожника и китайского кроссовера заблокировало движение на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Авария случилась возле посёлка Судаково на трассе 41К-185. Автомобили Lada Niva и Geely столкнулись на дороге. Удар нанёс машинам серьёзные механические повреждения и полностью перекрыл движение по обеим полосам.
Водитель отечественного внедорожника получил травмы разной степени тяжести, медики экстренно госпитализировали пострадавшего. Состояние второго водителя на текущий момент неизвестно.
На месте происшествия работают спасатели. Пожарные помогают водителям объезжать перекрытый участок по обочинам. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и точные причины столкновения.
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