Крокодил откусил руку мальчику во время семейной рыбалки
В США крокодил откусил руку мальчику во время семейной рыбалки. Об этом информирует Daily Mail.
27 июня неподалеку от города Уматилла произошел несчастный случай. 11-летний Броди Терри был на берегу реки, где выпускал пойманных рыб обратно в воду. Внезапно на него напал аллигатор длиной около двух метров.
Отец мальчика незамедлительно бросился в воду, чтобы попытаться разжать челюсти хищника и освободить сына. Но во время характерного для аллигаторов смертельного вращения, используемого для разрыва добычи, Броди получил серьезные травмы руки.
Пострадавшего срочно доставили в больницу, где врачи провели несколько операций, стремясь сохранить конечность. Однако пришлось ампутировать руку.
После завершения лечения мальчика выписали, и он вернулся домой в Пенсильванию вместе с семьей. Сейчас он продолжает восстанавливаться.
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