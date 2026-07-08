Пастух ударил тракториста гаечным ключом из-за подозрений в ласке лошадей
В Саратовской области местный житель напал на тракториста из-за лошадей. Подробности приводит региональное МВД России.
Инцидент произошёл в одном из посёлков Энгельсского района. 64-летний пенсионер занимался ремонтом трактора, когда к нему подошёл пастух, который пас неподалёку табун. Мужчина заявил, что тракторист гладил его лошадей, и потребовал объяснений.
Пожилой мужчина попытался убедить собеседника, что не приближался к животным, однако коневод не принял его доводы и ударил оппонента гаечным ключом по голове. В результате удара тракторист получил травму. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Ранее в Кузбассе насекомые напали на беспомощную женщину. Они едва не съели её заживо.
Читайте также: